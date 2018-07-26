Hadise'yi sarsan mektup!

Sabah'tan \u00d6mer Karahan'\u0131n haberine g\u00f6re, \u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Hadise'nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn, uyku ilac\u0131 i\u00e7erek intihar giri\u015fiminde bulundu\u011fu iddia edilmi\u015fti.\r\n,A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn ila\u00e7 i\u00e7meden k\u0131zlar\u0131na bir de mektup b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.\r\n,Mektupta: "Benimle hi\u00e7 ilgilenmiyorsunuz.\r\n,Rahats\u0131z oldu\u011fumu s\u00f6yl\u00fcyorum, beni doktora g\u00f6t\u00fcrm\u00fcyorsunuz" yazd\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyordu.\r\n,Hadise'nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fi iddia edilmi\u015fti. Hadise, bas\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla "\u0130ntihar yok, g\u0131da zehirlenmesi" diyerek bu iddiay\u0131 yalanlam\u0131\u015ft\u0131. Ancak bug\u00fcn ac\u0131 ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,.,teve2'deki '2. Sayfa' program\u0131, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z, mektubunda k\u0131zlar\u0131na sitem ederek "Ne k\u00f6t\u00fcd\u00fcr ki, ne karde\u015flerden ne de evlatlardan y\u00fcz\u00fcm g\u00fclmedi. Allah sizleri g\u00fcld\u00fcrs\u00fcn" diyor.\r\n,K\u0131zlar\u0131, annelerinden haber alamay\u0131nca site g\u00fcvenli\u011fine bildirmi\u015f.\r\n,Polis e\u015fli\u011finde kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131lan G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn hemen hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve bir hafta tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc s\u00f6yleniyor.,A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn k\u0131zlar\u0131na "Aran\u0131zdaki para meselelerinden ve kavgalar\u0131n\u0131zdan s\u0131k\u0131ld\u0131m" diyerek sitem etti\u011fi iddia ediliyor.\r\n,\u0130ntihar iddialar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yapan Hadise'nin bas\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 Emre Duymaz; 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. G\u0131da zehirlenmesi nedeniyle 15 g\u00fcn \u00f6nce hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Tedavisinin ard\u0131ndan da taburcu oldu' dedi.