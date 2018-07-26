Hadise'yi yıkan mektup

G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn, mektubunda k\u0131zlar\u0131na sitem etti\u011fi ve "Ne k\u00f6t\u00fcd\u00fcr ki, ne karde\u015flerden ne de evlatlardan y\u00fcz\u00fcm g\u00fclmedi. Allah sizleri g\u00fcld\u00fcrs\u00fcn" yazd\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi.\r\n\r\n,Son g\u00fcnlerde magazin d\u00fcnyas\u0131 Hadise'nin annesinin intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fi\u011f iddias\u0131yla \u00e7alkalan\u0131yor.,\u00dcnl\u00fc modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, Hadise'nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihar te\u015febb\u00fcs\u00fcnde bulundu\u011funu do\u011frulad\u0131.\r\n\r\nPrograma telefonla ba\u011flanan modac\u0131 Nur Yerlita\u015f, "Bir gece yar\u0131s\u0131 telefonum \u00e7ald\u0131. Haluk \u015eent\u00fcrk, "Hadise'nin annesi zehirlendi, \u015ei\u015fli Etfal'deyiz, \u00f6zel bir hastaneye g\u00f6t\u00fcrmek istiyoruz, \u00e7ok k\u00f6t\u00fc yo\u011fun bak\u0131mda" dedi. Saat \u00fc\u00e7 sular\u0131yd\u0131. Benim yak\u0131n dostum Azmi Hoca'y\u0131 arad\u0131m, "Hadise'nin annesi zehirlenmi\u015f, yo\u011fun bak\u0131mdaym\u0131\u015f, \u00f6zel hastaneye almak istiyorlar, hastane g\u00f6ndermiyor, kar\u015f\u0131 hastanenin doktorunun aramas\u0131 gerekiyormu\u015f dedim. Neticede hastaneye ald\u0131lar annesini. Sonradan \u00f6\u011frendim ki, kad\u0131nca\u011f\u0131z intihar etmi\u015f. Ben de "anne" konusunda \u00e7ok hassas\u0131md\u0131r, annemi kaybettim" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nNur Yerlita\u015f, sunucular\u0131n sordu\u011fu G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihar te\u015febb\u00fcs\u00fc s\u00f6z konusu mu sorusuna "Evet" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,Olaya ili\u015fkin detaylar da ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.,Hadise'nin annesine ait oldu\u011fu iddia edilen bir intihar mektubu bas\u0131na s\u0131zd\u0131.,Hadise'nin annesi G\u00fclnihal A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn intihara te\u015febb\u00fcs etti\u011fi iddia edilmi\u015fti. Hadise, bas\u0131n dan\u0131\u015fman\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla "\u0130ntihar yok, g\u0131da zehirlenmesi" diyerek bu iddiay\u0131 yalanlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBir televizyon program\u0131nda, Hadise'nin annesinin intihar mektubu oldu\u011fu iddia edilen bir belge g\u00f6sterildi.\r\n\r\n