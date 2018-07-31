Haftalardır aranan minik Evrim ile ilgili yeni gelişme

Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esinde kaybolan 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'la ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131,Yenisu k\u00f6y\u00fc yaylas\u0131nda 10 Temmuz'da \u00e7ad\u0131rda karde\u015fiyle yaln\u0131z b\u0131rak\u0131ld\u0131ktan sonra hayvanlara bakmak i\u00e7in uzakla\u015fan ailenin d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde bulamad\u0131\u011f\u0131 belirtilen k\u00fc\u00e7\u00fck Evrim'e 3 haftad\u0131r ula\u015f\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Alanda yap\u0131lan araman\u0131n yan\u0131 s\u0131ra soru\u015fturma da derinle\u015ftiriliyor.,Ailenin, Evrim At\u0131\u015f'\u0131n kayboldu\u011funu belirtti\u011fi 10 Temmuz'da arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.Soru\u015fturma kapsam\u0131nda baba Burhan At\u0131\u015f'\u0131n, "k\u0131z\u0131n\u0131n trakt\u00f6rden d\u00fc\u015ferek \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, babas\u0131n\u0131n mezar\u0131na g\u00f6md\u00fc\u011f\u00fc" y\u00f6n\u00fcnde verdi\u011fi ifade \u00fczerine k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n dedesi Sad\u0131k At\u0131\u015f'\u0131n mezar\u0131 a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f, herhangi bir ize ise rastlanamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esinde 3 ya\u015f\u0131ndaki Evrim At\u0131\u015f'\u0131n kaybolmas\u0131yla ilgili soru\u015fturma ve arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 geni\u015fletilerek s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,B\u00f6lgede AFAD ve jandarma ekipleri taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 22. g\u00fcn\u00fcnde de devam ediyor. \r\n, Soru\u015fturma kapsam\u0131nda, ailenin 5 yak\u0131n akrabas\u0131n\u0131n cep telefonlar\u0131 jandarma taraf\u0131ndan incelemeye al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Evrim At\u0131\u015f'\u0131n kaybolmas\u0131yla ilgili soru\u015fturma kapsam\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan anne Dilek ve baba Burhan At\u0131\u015f, verdikleri \u00e7eli\u015fkili ifadeler nedeniyle \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. ,Soru\u015fturmada baz\u0131 ki\u015filerin de ifadelerine ba\u015fvurulmu\u015ftu.,Hava kararana kadar s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalarda arama k\u00f6pekleri de kullan\u0131l\u0131yor.\r\n