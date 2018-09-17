Hakem yumruk yedi, maç iptal edildi

<p><strong><a href=\r\n"http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/hakem-yumruk-yedi-mac-iptal-edildi-21267.aspx" rel="nofollow" style="box-sizing: \r\nborder-box; vertical-align: top; background-color: rgb(231, 231, 231); \r\ncolor: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; outline: 0px; border-color: rgb(78, 61, 129) \r\n!important; transition: 0.2s; padding: 0px 2px; margin: 0px -2px; border-bottom-style: solid; \r\nborder-bottom-width: 1px;" target="_blank"><span style="color:#000000">Haberin videosunu izlemek i\u00e7in t\u0131klay\u0131n<\/span><\/a><\/strong><\/p>\r\n,Bal\u0131kesirspor - \u00dcmraniyespor ma\u00e7\u0131nda Bal\u0131kesirsporlu bir taraftar\u0131n sahaya atlay\u0131p hakeme sald\u0131rmas\u0131 \u00fczerine ma\u00e7 iptal edildi.\r\n,SporToto 1.Lig'de Bal\u0131kesirspor - \u00dcmraniyespor ma\u00e7\u0131nda trib\u00fcnden bir ki\u015fi ilk yar\u0131n\u0131n sonunda sahaya inip hakeme yumruk att\u0131., Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n hakemi Atilla Karao\u011flan yaraland\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle m\u00fcsabakay\u0131 tatil etti. \r\n,Ma\u00e7\u0131n ilk yar\u0131s\u0131 0-0.\r\n