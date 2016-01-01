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Ramazan
Hakkari’de patlama sesi duyuldu
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Hakkari’de kent merkezinde iki patlama sesi duyuldu. Edinilen bilgiye göre, saat 24.00 sıralarında Hakkari Valilik Parkı civarında iki patlama sesi duyuldu.
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