Hakkari Valiliği açıkladı! Şehidimiz var

Hakkari\u2019nin Y\u00fcksekova il\u00e7esi Esendere beldesi Aslankara\u015f mevkiinde askeri unsurlara ait arac\u0131n devrilmesi sonucu 1 asker \u015fehit oldu.\r\n,Hakkari Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \r\n\r\n,\u201c\u0130limiz Y\u00fcksekova il\u00e7esi Esendere beldesi Aslankara\u015f mevkiinde askeri unsurlara ait arac\u0131n devrilmesi sonucu 1 askeri personel \u015fehit olmu\u015ftur.,Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\u201d denildi. ,Valilikten a\u00e7\u0131klama geldi.