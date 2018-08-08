Hakkı Bulut'tan kötü haber!

\u0130kimiz Bir Fidan\u0131z, Ben Buyum, Son Mektup, \u0130tiraz\u0131m Var gibi \u015fark\u0131lar\u0131n yazar\u0131 Hakk\u0131 Bulut, zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. Sa\u011fl\u0131k problemleri nedeni ile hastaneye kald\u0131r\u0131lan de\u011ferli sanat\u00e7\u0131m\u0131za anjiyo yap\u0131ld\u0131 ancak, stent tak\u0131lacak damar\u0131 kalmam\u0131\u015f ve damar\u0131 kopacak vaziyetteymi\u015f.\u201d dedi.,Bulut\u2019un sevenlerinden dua isteyen Akay, \u201cArabesk m\u00fczi\u011finin ta\u00e7s\u0131z kral\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131! O, 61 alb\u00fcm ve 1000 bestenin sahibi. \u0130kimiz Bir Fidan\u0131z, Ben Buyum, Son Mektup, \u0130tiraz\u0131m Var gibi \u015fark\u0131lar\u0131n yazar\u0131 Hakk\u0131 Bulut, zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. Sa\u011fl\u0131k problemleri nedeni ile hastaneye kald\u0131r\u0131lan de\u011ferli sanat\u00e7\u0131m\u0131za anjiyo yap\u0131ld\u0131 ancak, stent tak\u0131lacak damar\u0131 kalmam\u0131\u015f ve damar\u0131 kopacak vaziyetteymi\u015f.\u201d dedi.,Hakk\u0131 Bulut'tan \u00fczen haber geldi.,Arabesk m\u00fczi\u011fin \u00f6nemli isimlerinden Hakk\u0131 Bulut\u2019un, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeni ile hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,'Felaket tellal\u0131' olarak bilinen ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, Hakk\u0131 Bulut'la ilgili bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131. ,KALP AMEL\u0130YATI OLACAK!\r\n,Usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n sevenlerinden bir iste\u011fini de dile getiren Onur Akay, ,\u201cBug\u00fcn sabah saatlerinde acil ameliyata al\u0131nacak ve \u00f6nemli bir kalp ameliyat\u0131 ge\u00e7irecek olan 73 ya\u015f\u0131ndaki usta sanat\u00e7\u0131m\u0131z Hakk\u0131 Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmas\u0131nlar diye s\u00f6ylemiyor. ,Sadece dualar\u0131 yeter diyor. Dualar\u0131m\u0131z usta sanat\u00e7\u0131m\u0131zla.\u201d ifadelerini kulland\u0131.