Halı yıkarken yere yığıldı... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Konya'da sokak \u00e7e\u015fmesinde hal\u0131 y\u0131kayan annesine yard\u0131m ederken yere d\u00fc\u015fen Osman G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn (9) bir g\u00fcn sonra g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc hastanede ba\u015f\u0131na mermi isabet etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Kur\u015funun ba\u015f\u0131ndan girip \u00e7enesine sapland\u0131\u011f\u0131 G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn babas\u0131 Bayram G\u00fcnd\u00fcz, magandan\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 isteyerek, "Bug\u00fcn benim o\u011fluma olan, yar\u0131n bir ba\u015fkas\u0131na olur. Su\u00e7lular bulunup cezaland\u0131r\u0131ls\u0131n" dedi.\r\n\r\n,Olay, 8 Eyl\u00fcl Cumartesi g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde Kad\u0131nhan\u0131 il\u00e7esi Tepeba\u015f\u0131 Mahallesi'nde meydana geldi. \u0130lkokul 4'\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Osman G\u00fcnd\u00fcz, evlerinin yak\u0131n\u0131ndaki sokak \u00e7e\u015fmesinde hal\u0131 y\u0131kayan annesi Bayramiye G\u00fcnd\u00fcz'e yard\u0131m etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bir s\u00fcre sonra yorulan G\u00fcnd\u00fcz, oturdu. Ancak bu s\u0131rada Osman G\u00fcnd\u00fcz, aniden yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. Bayramiye G\u00fcnd\u00fcz, bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc o\u011flunu dinlenmesi i\u00e7in eve g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Osman G\u00fcnd\u00fcz, sabaha kar\u015f\u0131 kusmaya ba\u015flad\u0131. Bunun \u00fczerine ailesi Osman'\u0131 Kad\u0131nhan\u0131 Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Osman G\u00fcnd\u00fcz, buradan da Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn burada \u00e7ekilen tomografisinde ba\u015f\u0131ndan giren mermi \u00e7ekirde\u011finin \u00e7enesine sapland\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\n,G\u00fcnd\u00fcz buradan da Sel\u00e7uk \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi'ne g\u00f6nderildi. 4 g\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda kald\u0131ktan sonra normal odaya al\u0131nan Osman G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn \u00e7enesindeki mermi \u00e7ekirde\u011fi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ac\u0131s\u0131ndan \u015fu an i\u00e7in \u00e7\u0131kart\u0131lmad\u0131. G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn bir s\u00fcre \u00e7enesindeki mermi ile ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,O\u011flunun, annesine yard\u0131m ederken vuruldu\u011funu belirten \u00e7ift\u00e7i baba Bayram G\u00fcnd\u00fcz (36), olay\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "E\u015fim, mahallemizde bulunan \u00e7e\u015fmede hal\u0131 y\u0131k\u0131yordu. Hal\u0131 y\u0131karken \u00e7ocu\u011fun ba\u015f\u0131na nereden geldi\u011fi belli olmayan bir kur\u015fun isabet etmi\u015f. Yak\u0131n b\u00f6lgede d\u00fc\u011f\u00fcn vard\u0131, belki oradan veya ba\u015fka bir yerden de gelmi\u015f olabilir. Kur\u015funun gelmesiyle \u00e7ocu\u011fum yere y\u0131\u011f\u0131lm\u0131\u015f. Bunun \u00fczerine annesi, ne oldu\u011fu bilememi\u015f ve \u00e7ocu\u011fu eve g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015f. Sabaha kar\u015f\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 art\u0131nca, kom\u015fumuzun yard\u0131m\u0131yla hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fck."\r\n\r\n,Bayram G\u00fcnd\u00fcz, hastanede yap\u0131lan tetkiklerde o\u011flunun ba\u015f\u0131na mermi isabet etti\u011fini \u00f6\u011frenince \u015fa\u015f\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. Mermi girdikten sonra ba\u015f\u0131nda herhangi bir kanama olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden G\u00fcnd\u00fcz, \u00e7enesine saplanan mermi \u00e7ekirde\u011finin, \u015fu an i\u00e7in \u00e7\u0131kart\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve o\u011flunun bir s\u00fcre mermi \u00e7ekirde\u011fiyle ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. O\u011flunun sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu ifade eden G\u00fcnd\u00fcz, "4 g\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda kald\u0131ktan sonra \u015fu an normal odaya al\u0131nd\u0131. Tedavisi s\u00fcr\u00fcyor. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 iyi durumda; ancak y\u00fcr\u00fcmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u015e\u00fcphelilerin bulunup cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen Bayram G\u00fcnd\u00fcz, "\u015e\u00fcpheliler her kimse, bulunmas\u0131n\u0131 istiyorum. Gereken cezay\u0131 \u00e7eksinler. Evlat ac\u0131s\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir \u015fey. Allah kimsenin ba\u015f\u0131na vermesin. 4-5 g\u00fcn \u00f6ld\u00fcm \u00f6ld\u00fcm dirildim. ,Yapan ki\u015filer bulunsun. Ellerini kollar\u0131n\u0131 sallay\u0131p gezemesinler. Benim \u00e7ocu\u011fumun ba\u015f\u0131na geldi, di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131n ba\u015f\u0131na gelmesin" dedi.