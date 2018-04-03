Halit Ergenç iflas etti

Ancak Halit Ergen\u00e7'ten duyanlar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren bir haber geldi. ,Halit Ergen\u00e7\u2019in ye\u011feni Aziz Akg\u00fcl ile yakla\u015f\u0131k 1 milyon dolar yat\u0131r\u0131m yaparak hayata ge\u00e7irdi\u011fi sosyal a\u011f sessiz sedas\u0131z kapand\u0131. ,Instagram\u2019a benzer bir tasar\u0131ma sahip olan uygulaman\u0131n en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi ise iki resmin yan yana konularak sosyal a\u011f \u00fczerindeki ki\u015filerden fikir al\u0131nabilmesiydi,Bu \u00f6zelli\u011fe benzer anket \u00f6zelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram\u2019da da yer almaya ba\u015flamas\u0131, sosyal medya uygulamalar\u0131 aras\u0131ndaki \u015fans\u0131n\u0131 azaltt\u0131. ,Dolay\u0131s\u0131yla giderek trafi\u011fi azald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in uygulama ma\u011fazalar\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Halit Ergen\u00e7 ve e\u015fi Berg\u00fczar Korel, \u015fu s\u0131ralarda, Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Vatan\u0131m Sensin'de rol al\u0131yorlar. ,.