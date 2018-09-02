Halkbank’ta 39 dakikalık bilmece

Fikret \u00c7engel \u0130STANBUL - 6,55 olan dolar 3,72 liradan, 7,62 olan avro 4,32 liradan i\u015flem g\u00f6rd\u00fc. Sosyal medyadaki kullan\u0131c\u0131lardan baz\u0131lar\u0131, bu kurlar \u00fczerinden d\u00f6viz ald\u0131klar\u0131n\u0131 iddia etti. Hatta dekontunu payla\u015fanlar oldu. ,39 dakika s\u00fcren bu i\u015flemler s\u0131ras\u0131nda 3 milyon dolar ve 500 bin avroluk i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. Hatan\u0131n fark edilmesi \u00fczerine, halkbank.com. tr\u2019ye eri\u015fim sa\u011flanamad\u0131. ,Bankan\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cD\u00f6viz kurlar\u0131n\u0131n sisteme aktar\u0131lmas\u0131nda kullan\u0131lan d\u0131\u015f kaynakl\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc parti bir yaz\u0131l\u0131mda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, piyasa kapan\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda, k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7in bankam\u0131z d\u00f6viz kurlar\u0131, olmas\u0131 gerekenden farkl\u0131 olarak yay\u0131nlanm\u0131\u015f ve internet \u015fubesi \u00fczerinden hatal\u0131 kur seviyelerinden k\u0131s\u0131tl\u0131 i\u015flem yap\u0131labilmi\u015ftir. S\u00f6z konusu i\u015flemlere m\u00fcdahale edilerek, m\u00fc\u015fterilerimizin ve bankam\u0131z\u0131n zarar\u0131na sebebiyet verilmemi\u015ftir\u201d denildi. Banka, yasal haklar\u0131n\u0131 kullanarak bu i\u015flemleri iptal etme yoluna gidecek. B\u00f6ylece pani\u011fe ve \u015f\u00fcpheye sebep verilmeden, herkesin hakk\u0131 korunacak.,Birinci senaryoya g\u00f6re, birileri ya kas\u0131tl\u0131 ya da hata sonucu, bankan\u0131n kur ak\u0131\u015f\u0131na m\u00fcdahale etti. Kur sava\u015f\u0131 ile T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 harekete ge\u00e7en ABD, bu defa bilgi sa\u011flay\u0131c\u0131 Bloomberg \u00fczerinden T\u00fcrkiye\u2019yi hedef ald\u0131. Kurulu\u015f, zaten ABD\u2019nin hedefindeki Halkbank\u2019\u0131 manip\u00fcle ederek, kaos olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. ,\u0130kinci senaryo da, siber sald\u0131r\u0131. Bu sald\u0131r\u0131lar \u00f6zellikle bankac\u0131l\u0131k sistemine yo\u011funla\u015f\u0131yor. Ancak ba\u015fta savunma sanayii ve bankac\u0131l\u0131k olmak \u00fczere, stratejik kurumlarda bu sald\u0131r\u0131lara kar\u015f\u0131 etkin \u00f6nlemler al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve kendini s\u00fcrekli g\u00fcncelledi\u011fi biliniyor.,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc senaryonun ise temelinde algoritma yat\u0131yor. \u0130nternet \u015fube kur fiyatlar\u0131, uluslararas\u0131 piyasada ge\u00e7en kurlara endekslidir. G\u00fcnd\u00fcz riskler d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr, d\u00fczenli piyasa ak\u0131\u015f\u0131 vard\u0131r. Ancak piyasalar\u0131n kapal\u0131 oldu\u011fu saatlerde, T\u00fcrkiye\u2019de bankalar geni\u015f bir al\u0131\u015f-sat\u0131\u015f kuru ilan ederler. Temkinli olmak i\u00e7in marj\u0131 a\u00e7arlar, g\u00fcvenlik algoritmalar\u0131 koyarlar. Gece saatlerinde de bu algoritmalar devreye girer, ortalama bir fiyat belirler. Burada yabanc\u0131 terminalden gelen farkl\u0131 bir rakam sonucu, algoritma, \u00f6ng\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir fiyat ge\u00e7mi\u015f olabilir.