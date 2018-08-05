Haluk Levent vegan olmama sebebini anlattı

Haluk Levent'in kurban eti sorusuna verdi\u011fi cevap magazin g\u00fcndemine bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.,Son zamanlarda yard\u0131mseverli\u011fi ve hayranlar\u0131yla kurdu\u011fu samimi diyaloglar sebebiyle herkesin g\u00f6nl\u00fcn\u00fc fetheden Haluk Levent, a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla adeta g\u00fcndemi sallad\u0131.,Vegan olmama sebebini a\u00e7\u0131klayan Levent, \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalara imza att\u0131.\r\n\r\n,Haluk Levent "\u0130nan\u00e7l\u0131 bir adam\u0131m. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu benim \u00f6zelim. Bu konular\u0131 konu\u015fmay\u0131 da anlatmay\u0131 da do\u011fru bulmam. \u0130badetin gizlisi makbuld\u00fcr. Ama bana \u201cVegan m\u0131s\u0131n?\u201d diye sorarsan cevab\u0131n\u0131 veririm." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Bunun \u00fczerine "Vegan m\u0131s\u0131n\u0131z?" sorusu y\u00f6neltilen Levent, kurban\u0131n kendisi i\u00e7in ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu anlatt\u0131:\r\n\r\n,"Hay\u0131r, vegan de\u011filim \u00e7\u00fcnk\u00fc inan\u00e7l\u0131 bir adam\u0131m. \u0130nan\u00e7l\u0131 bir adam olmasayd\u0131m vegan olabilirdim. \u0130nan\u00e7lar\u0131mda Allah\u2019\u0131m bana kurban eti vermi\u015f, Kurban Bayram\u0131 vermi\u015f. Bunu yok sayamam."\r\n\r\n,-Aman veganlar duymas\u0131n!\r\n\r\n"Hi\u00e7 fark etmez, duysunlar. Do\u011fru gelmeyebilir kimilerine. Kurban etinin benim var olu\u015fumla beraber geldi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ben inan\u00e7l\u0131y\u0131m ama hayvanlar\u0131n kesilme bi\u00e7imi, mesela canl\u0131 canl\u0131 \u0131stakozun kaynat\u0131lmas\u0131... Ben bunlar\u0131 yapmam. Ben inanc\u0131ma g\u00f6re kesilen kurban etini yerim. B\u00fcy\u00fck de konu\u015fmayay\u0131m, ileride proteini ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama \u015fimdi yiyorum.",.