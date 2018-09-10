Hamza Hamzaoğlu bombası! İşte yeni takımı...

Bir s\u00fcredir teknik direkt\u00f6r aray\u0131\u015f\u0131nda olan tak\u0131m karar\u0131n\u0131 verdi!,\u00c7aykur Rizespor'da Antalya yenilgisi sonras\u0131 istifas\u0131 istenen \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez'le bug\u00fcn masaya oturacak olan y\u00f6netim gen\u00e7 hocayla yollar\u0131n\u0131 resmen ay\u0131racak. ,Tak\u0131m\u0131 deneyimli bir \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131ya emanet etmek isteyen Karadenizekibinde g\u00fcndeme Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri g\u00fcndeme gelmi\u015fti. ,Kocaman'dan ret yan\u0131t\u0131 alan; Denizli ve Buruk'la anla\u015famayan Ye\u015fil-Mavililer son karar\u0131n\u0131 verdi: Hamza Hamzao\u011flu...,Son olarak Antalyaspor'da \u00e7al\u0131\u015fan ve tak\u0131m\u0131 ligde tutan Hamzao\u011flu ile y\u00f6netimin yar\u0131n bir araya gelip \u015fartlar\u0131 masaya yat\u0131raca\u011f\u0131 bildirildi. ,Daha \u00f6nce Rize'de Safet Susic'in ekibind yer alan Hamzao\u011flu'nun yeniden Rize'de \u00e7al\u0131\u015fmaya \u00e7ok s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ifade edilirken Rizeli futbolseverler de Hamzao\u011flu i\u00e7in sosyal medyada olumlu mesajlar payla\u015f\u0131yor.,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 altyap\u0131 sorumlusu Mehmet Ali Karaca y\u00f6netiminde s\u00fcrd\u00fcren \u00c7aykur Rizespor \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc yeni hocas\u0131yla ilk idman\u0131na \u00e7\u0131kmak istiyor. , Bursaspor'u konuk edecek olan Rizespor'da haz\u0131rl\u0131klar tam kadro devam ediyor. (Skorer)