Hande Erçel, hayranlarından dua istedi

Hande Er\u00e7el, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fini belirterek sevenlerinden dua istedi.,Hande Er\u00e7el'in sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle tedavi g\u00f6ren annesi Aylin Er\u00e7el'in durumundan dolay\u0131 \u015fu s\u0131ralar olduk\u00e7a zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. ,Hastane odas\u0131nda annesi ile el ele \u00e7ekilmi\u015f bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan Hande Er\u00e7el, alt\u0131na \u015funlar\u0131 yazd\u0131:,Sosyal medya hesab\u0131ndan duygusal bir payla\u015f\u0131m yapan gen\u00e7 oyuncu, takip\u00e7ilerinden dua istedi.,Bir s\u00fcre \u00f6nce \u00e7\u0131kan haberlerde g\u00fczel oyuncunun annesi Aylin Er\u00e7el'in hastanede oldu\u011fu ve zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fi iddia edilmi\u015fti. Bu s\u00fcre\u00e7te ise en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isinin Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 oldu\u011fu belirtilmi\u015fti.,Can\u0131m annem... Evrende her \u015feyin bir d\u00f6ng\u00fc oldu\u011funu, sevginin, iyili\u011fin verdik\u00e7e \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve katlan\u0131p seni buldu\u011funu, en zor s\u0131navlar\u0131m\u0131zda bile y\u00fcrekten \u015f\u00fckretmeyi bana sen \u00f6\u011frettin. Senin g\u00f6zlerindeki ya\u015fam sevincini g\u00f6rd\u00fck\u00e7e her \u015feyi g\u00f6\u011f\u00fcsleyebilirim ve kalbimdeki inan\u00e7 tahmin bile edemeyece\u011fim bir g\u00fc\u00e7le beni ayakta tutuyor.",Sen d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel en g\u00fc\u00e7l\u00fc kad\u0131n\u0131s\u0131n... Biz, ablam, babam sen ve ben, hep birlikte bir \u00e7ok \u015feyin \u00fcstesinden geldik yine gelece\u011fiz. ,Ne kadar guzel bir aileye sahibim her zaman fark\u0131ndayd\u0131m da \u015fu ge\u00e7irdi\u011fimiz zor g\u00fcnlerde daha da cok \u015f\u00fckrediyorum... ,\u00c7ok g\u00fczel insanlar biriktirmi\u015fim beni ger\u00e7ekten bilen, tan\u0131yan d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7 g\u00f6rmemi\u015f ama sevgisini hic esirgememi\u015f olanlarla hislerimi payla\u015fmak istedim... \r\n Deste\u011finiz duan\u0131z, hassasiyetiniz benim i\u00e7in \u00e7ok k\u0131ymetli..