Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrılığının sebebi belli oldu!

\u015eark\u0131c\u0131 Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 ve Hande Er\u00e7el s\u00fcrpriz bir kararla yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re; Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7, Hande Er\u00e7el\u2019i yabanc\u0131 uyruklu iki kad\u0131nla aldatt\u0131. \u0130haneti \u00f6\u011frenen Hande Er\u00e7el Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131 terk etti.,Ayr\u0131l\u0131k sonras\u0131 hi\u00e7bir a\u00e7\u0131klamaya yapmayan \u00fcnl\u00fc \u00e7iftten sessizli\u011fi bozan taraf Hande Er\u00e7el oldu.,\u00c7\u0131kan haberlerin ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Er\u00e7el sosyal medya hesab\u0131ndan \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:,"Hayat\u0131m\u0131n en zor g\u00fcnlerinde, hakk\u0131mda \u00e7\u0131kan haberlerle ilgili a\u00e7\u0131klama yapmak en son istedi\u011fim \u015fey ama her g\u00fcn yeni bir haberle g\u00fcndem olmak beni daha da y\u0131prat\u0131yor. ,O y\u00fczden bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapmak zorunda hissediyorum.,Tek konsantrasyonum annem ve biz bu k\u00f6t\u00fc g\u00fcnleri en g\u00fczel \u015fekilde atlataca\u011f\u0131z. Bu d\u00f6nemde hassasiyetinizi rica ederim.",A\u011f\u0131r bir s\u00fcre\u00e7ten ge\u00e7iyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. \u0130ddialar\u0131n aksine ili\u015fkimi sonland\u0131rma karar\u0131m\u0131n tek sebebi budur.