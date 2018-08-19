Hande Erçel'in zor günleri...

Ald\u0131\u011f\u0131 haber ile y\u0131k\u0131lan Er\u00e7el'e erkek arkada\u015f\u0131 Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 destek oluyor...,Er\u00e7el'e zor g\u00fcnlerinde erkek arkada\u015f\u0131 Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n destek oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,B\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fayan oyuncuyu, sevgilisi Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 bir an olsun yaln\u0131z b\u0131rakm\u0131yor. (Milliyet),Son zamanlarda Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'la 'Bazlama' polemi\u011fi nedeniyle g\u00fcndeme gelen oyuncunun, haks\u0131z ele\u015ftiriye maruz kalmas\u0131 g\u00fcndemde dikkat \u00e7ekmi\u015fti.,.,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan ve t\u00fcm tetkiklere ra\u011fmen te\u015fhis konamayan anne Er\u00e7el, \u015fu s\u0131ralar g\u00f6zetim alt\u0131nda tutuluyor. ,Son zamanlarda sosyal medyadan ald\u0131\u011f\u0131 ele\u015ftiriler ile dikkat \u00e7eken Er\u00e7el, ald\u0131\u011f\u0131 haber ile adeta y\u0131k\u0131ld\u0131...,Hande Er\u00e7el'in, annesi Aylin Er\u00e7el'in aniden ortaya \u00e7\u0131kan rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00fcnler ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,24 ya\u015f\u0131ndaki g\u00fczel oyuncu Hande Er\u00e7el zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor...,Bu haberlerden sonra Er\u00e7el'i derinden \u00fczen bir olay ya\u015fand\u0131.,G\u00fczel oyuncu Hande Er\u00e7el, annesinin hastaneye kald\u0131r\u0131lmas\u0131 nedeniyle zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor.,Hande Er\u00e7el'in zor g\u00fcnleri...