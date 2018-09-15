Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı! İşte ayrılık nedeni...

Sen d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel en g\u00fc\u00e7l\u00fc kad\u0131n\u0131s\u0131n... Biz, ablam, babam sen ve ben, hep birlikte bir \u00e7ok \u015feyin \u00fcstesinden geldik yine gelece\u011fiz.,Magazin g\u00fcndeminin en \u00e7ok konu\u015fulan \u00e7iftlerinden olan Hande Er\u00e7el ve Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7, ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 ald\u0131.,Ne kadar guzel bir aileye sahibim her zaman fark\u0131ndayd\u0131m da \u015fu ge\u00e7irdi\u011fimiz zor g\u00fcnlerde daha da cok \u015f\u00fckrediyorum...,Annesinin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neminde zor g\u00fcnler ge\u00e7iren g\u00fczel oyuncunun sevgilisinden gerekli deste\u011fi g\u00f6remedi\u011fi ve bundan dolay\u0131 ili\u015fkisine nokta koydu\u011fu iddia edildi. , \u0130ddialara g\u00f6re, Hande Er\u00e7el \u00f6nce evini ay\u0131rd\u0131, sonra da ayr\u0131l\u0131k karar\u0131 ald\u0131. ,Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7, ge\u00e7en \u00e7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 Levent'teki bir mekanda sahneye \u00e7\u0131km\u0131\u015f, Hande Er\u00e7el'in gecede olmamas\u0131 dikkat \u00e7ekmi\u015fti. ,Dalk\u0131l\u0131\u00e7 sahne sonras\u0131 mekandan ayr\u0131l\u0131rken muhabirlerin ayr\u0131l\u0131k ile ilgili sorular\u0131na da yan\u0131t vermemi\u015fti. ,En \u00e7ok merak edilen konu ise 'Hande Er\u00e7el ve Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 neden ayr\u0131ld\u0131?' oldu.,Bu s\u00fcre zarf\u0131nda Dalk\u0131l\u0131\u00e7'tan gerekli manevi deste\u011fi bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yak\u0131n \u00e7evresiyle payla\u015fan Er\u00e7el, \u00f6zel hayat\u0131nda yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131 tercih etti. ,\u00c7ok g\u00fczel insanlar biriktirmi\u015fim beni ger\u00e7ekten bilen, tan\u0131yan d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7 g\u00f6rmemi\u015f ama sevgisini hic esirgememi\u015f olanlarla hislerimi payla\u015fmak istedim... Deste\u011finiz duan\u0131z, hassasiyetiniz benim i\u00e7in \u00e7ok k\u0131ymetli..",Er\u00e7el'in, Dalk\u0131l\u0131\u00e7'la ili\u015fkisini noktalad\u0131\u011f\u0131 arkada\u015f olarak da g\u00f6r\u00fc\u015fmeme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor.,Bir s\u00fcredir annesinin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 i\u015flerini iptal ederek vaktini onunla ge\u00e7iren Er\u00e7el cephesinde ise sessizlik hakim. ,Hande Er\u00e7el'in ge\u00e7irdi\u011fi zor g\u00fcnlerinde Murat Dalk\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n destek oldu\u011fu iddia edilmi\u015fti.,"Can\u0131m annem... Evrende her \u015feyin bir d\u00f6ng\u00fc oldu\u011funu, sevginin, iyili\u011fin verdik\u00e7e \u00e7o\u011fald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve katlan\u0131p seni buldu\u011funu, en zor s\u0131navlar\u0131m\u0131zda bile y\u00fcrekten \u015f\u00fckretmeyi bana sen \u00f6\u011frettin. Senin g\u00f6zlerindeki ya\u015fam sevincini g\u00f6rd\u00fck\u00e7e her \u015feyi g\u00f6\u011f\u00fcsleyebilirim ve kalbimdeki inan\u00e7 tahmin bile edemeyece\u011fim bir g\u00fc\u00e7le beni ayakta tutuyor.,Hande Er\u00e7el, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile zor g\u00fcnler ge\u00e7irdi\u011fini belirterek sevenlerinden dua istemi\u015fti.,Annesinin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ancak te\u015fhis konamad\u0131\u011f\u0131 haberleri, Er\u00e7el'in sevenlerini \u00fczm\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00fczel oyuncu \u015fu ifadeleri kullanm\u0131\u015ft\u0131: