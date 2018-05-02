Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?,Sar\u0131ero\u011flu, y\u0131lda iki bayram ikramiyesinin maliyetinin ise 22,3 milyar lira oldu\u011funu belirtti.\r\n,Ancak \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 alan dul, yetim ve ana, babalara ise ayl\u0131k hisseleri oran\u0131nda; i\u015f kazas\u0131 meslek hastal\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 gelir alanlara ise i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lacak.,Bakan Sar\u0131ero\u011flu, emekli ayl\u0131klar\u0131na g\u00f6re bu art\u0131\u015f oran\u0131n\u0131 ise \u015f\u00f6yle duyurdu:\r\n,"Emekli ayl\u0131\u011f\u0131; 800 TL olan ki\u015fi i\u00e7in ilave % 20,8\u2019lik art\u0131\u015f\r\n,1.000 TL olan ki\u015fi i\u00e7in ilave % 16,7\u2019lik art\u0131\u015f\r\n1.500 TL olan ki\u015fi i\u00e7in ilave % 11,1\u2019lik art\u0131\u015f\r\n2.000 TL olan ki\u015fi i\u00e7in ilave % 8,3\u2019l\u00fck art\u0131\u015f sa\u011flanm\u0131\u015f olmaktad\u0131r.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumundan ayl\u0131k alan; SSK, Ba\u011f-Kur, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri, \u015eehit yak\u0131n\u0131 ve gaziler, Vazife ve Harp Malull\u00fc\u011f\u00fc ayl\u0131\u011f\u0131 alan er-erba\u015flar, Ge\u00e7ici k\u00f6y korucular\u0131, \u015eeref ayl\u0131\u011f\u0131 sahipleri, \u015eampiyon sporcular, Kore, K\u0131br\u0131s ve \u0130stiklal sava\u015f\u0131 gazileri Ter\u00f6rden zarar g\u00f6rmesi nedeniyle ayl\u0131k ba\u011flanan siviller \u0130le bunlardan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.\r\n,Bakan Sar\u0131ero\u011flu, Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131nda \u00f6denecek ikramiyelerin, emekli ve aileleriyle birlikte 12 milyon 300 bin vatanda\u015f\u0131 etkileyece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Bakan\u0131n verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re bir bayramda al\u0131nacak ikramiye \u00f6demesi emeklinin kendisine 1000 lira olacak.\r\n,\u0130kramiye, emeklilere y\u0131ll\u0131k 2000 bin lira, ayl\u0131k bazda ise 166,7 lira ilave art\u0131\u015f anlam\u0131na geliyor.\r\n