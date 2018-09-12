Hangi kan grubundakiler hangi hastalıklara yakalanıyor? İşte o liste...

Bilim insanlar\u0131 kan gruplar\u0131 ve hastal\u0131klar aras\u0131ndaki ili\u015fkiyi 55 bin ki\u015fi \u00fczerinde yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmalarla ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,55.000 ki\u015fi \u00fczerinde yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada, 0 kan grubuna sahip olan ki\u015filer kanser ve bir\u00e7ok hastal\u0131k i\u00e7in daha az risk ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. ,Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re kan gruplar\u0131yla hastal\u0131klar aras\u0131nda \u00f6nemli ba\u011flant\u0131 var.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rmay\u0131 yapan Amerikan Ulusal Sa\u011fl\u0131k Enstit\u00fcs\u00fc'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin ki\u015fiyi kapsayan ara\u015ft\u0131rmay\u0131 Kuzey Bat\u0131 \u0130ran'da y\u00fcr\u00fctt\u00fc. ,\u0130lk bulgular, belirli hastal\u0131klarda 0 grubu kana sahip olmayanlar\u0131n \u00f6l\u00fcm oranlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 9 daha fazla oldu\u011funu g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Ara\u015ft\u0131rma s\u0131ras\u0131nda, kan grubuyla mide kanseri aras\u0131ndaki ba\u011f da incelendi.\r\n\r\n,Sonu\u00e7lar, A,B ve AB grubu kan ta\u015f\u0131yanlar\u0131n 0 grubu kana sahip olanlara g\u00f6re y\u00fczde 55 oran\u0131nda daha fazla mide kanserine yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\r\n\r\n,Bu durum, 0 grubu d\u0131\u015f\u0131ndakilerin kesinlikle hastal\u0131k riski ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmiyor.\r\n\r\n,Beslenme, spor al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 gibi bir dizi \u00f6nemli fakt\u00f6r de s\u00f6z konusu fakat kan grubu 0 olanlar\u0131n bir\u00e7ok \u00f6nemli hastal\u0131\u011fa yakalanma riski daha d\u00fc\u015f\u00fck.\r\n\r\n,Daha \u00f6nceki ara\u015ft\u0131rmalara g\u00f6re de, hemen hemen b\u00fct\u00fcn kanser t\u00fcrlerinin A ve AB kan gruplar\u0131na kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck ilgili duydu\u011funu ortaya koymu\u015ftu.\r\n\r\n,Kansere kar\u015f\u0131 \u015fansl\u0131 kan grubunu ise 0 grubu olu\u015fturuyor.\r\n\r\n,D'Adamo'nun ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na g\u00f6re kanser ve kan gruplar\u0131 aras\u0131ndaki ili\u015fki \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Bu kanser t\u00fcr\u00fcne yakalanan kad\u0131nlar ile ilgili ara\u015ft\u0131rmalar, O ve B kan grubuna sahip olanlar\u0131n tedaviye daha h\u0131zl\u0131 yan\u0131t verdi\u011fini ve daha h\u0131zl\u0131 iyile\u015fti\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok beyin ve sinir sistemi kanserleri, A ve AB gruplar\u0131n\u0131 tercih ediyor.\r\n\r\n,Bu kanser t\u00fcrleri de A ve AB gruplar\u0131n\u0131 tercih ediyor, ancak bu hastal\u0131klara yakalanan B grubu kad\u0131nlar\u0131n say\u0131s\u0131 da y\u00fcksek bulunuyor.\r\n\r\n,Baz\u0131 t\u00fcrlerinde kan grubu temel belirleyici olmuyor. Ba\u011f\u0131rsak kanserine yol a\u00e7an en \u00f6nemli etkenler diyet, ya\u015fam bi\u00e7imi ve gerilim \u015feklinde s\u0131ralan\u0131yor.\r\n\r\n,Dudak, Dil, yanak, di\u015f eti, yemek borusu kanserleri ile t\u00fck\u00fcr\u00fck bezlerindeki t\u00fcm\u00f6rler, A ve AB gruplar\u0131 ile \u00e7ok yak\u0131n ili\u015fkili bulunuyor. Bu kanserlerin \u00e7o\u011fu kendi kendilerine olu\u015furken, sigaray\u0131 b\u0131rak\u0131p, alkol\u00fc azaltmak ve diyete dikkat etmek riski azalt\u0131yor.\r\n\r\n,\u00dczerinde ara\u015ft\u0131rma yap\u0131lm\u0131\u015f 63 bin vakada mide kanserinin A ve AB gruplar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fck mide asiti ile yak\u0131ndan ili\u015fkili oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n,Pankreas, karaci\u011fer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayan\u0131kl\u0131 sindirim sistemlerine sahip O gruplar\u0131nda nadir g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. A ve AB gruplar\u0131 yine en \u00e7ok risk alt\u0131nda olanlar. B gruplar\u0131 e\u011fer onlar i\u00e7in sak\u0131ncal\u0131 olan kabuklu yemi\u015fleri yerlerse bu kanser t\u00fcrlerine yakalanabilirler.\r\n\r\n,Bu kanser formu, O gruplar\u0131n e\u011filimli olduklar\u0131 bir t\u00fcr. Kan ve lenflerde geli\u015fen bu kanser tercihen O gruplar\u0131n\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131ya sokar.\r\n\r\n,Deri kanserleri de en fazla O grubunun yakaland\u0131\u011f\u0131 tek kanser t\u00fcr\u00fc. Habis melanom deri kanserinin en \u00f6ld\u00fcr\u00fcc\u00fc \u015feklidir. Bu duruma kar\u015f\u0131 O ve B gruplar\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131k de\u011fildirler.\r\n\r\n,Mesane kanseri en fazla A ve B gruplar\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Hem A hem de B grubunun karakterini ta\u015f\u0131yan AB grubu ise b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla en y\u00fcksek riski ta\u015f\u0131yan gruptur.