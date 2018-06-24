T\u00fcrkiye bug\u00fcn tarihi bir se\u00e7ime gidiyor. Peki hangi lider nerede oy kullanacak?,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, oyunu \u0130stanbul \u00dcsk\u00fcdar\u2019daki Saffet \u00c7ebi \u0130lkokulu\u2019nda kullanacak. ,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131klanmaya ba\u015flanana kadar \u0130stanbul\u2019da olmas\u0131 beklenen Erdo\u011fan, daha sonra Ankara\u2019ya ge\u00e7ecek.,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ise \u0130zmir\u2019in Karaba\u011flar il\u00e7esinde k\u0131z\u0131 \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015flar\u0131yla yap\u0131lan Bahar Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u0130lkokulu\u2019nda oy verecek. ,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu daha \u00f6nceki se\u00e7imlerde oldu\u011fu gibi oyunu Ankara \u00c7ukurambar\u2019daki Arjantin \u0130lkokulu\u2019nda kullanacak. , MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli, Ankara An\u0131ttepe Ortokulu\u2019nda sand\u0131\u011fa gidecek.,CHP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, memleketi Yalova\u2019da Saffet \u00c7am Ortaokulu 1118 numaral\u0131 sand\u0131kta oy verecek. \u0130nce, daha sonra sonu\u00e7lar\u0131 takip etmek i\u00e7in Ankara\u2019ya ge\u00e7ecek.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Meral Ak\u015fener ise \u0130stanbul Beylerbeyi Sabanc\u0131 \u0130lkokulu\u2019nda oy verecek.,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 ve cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu, Ankara \u00c7ankaya Lisesi 1067 numaral\u0131 sand\u0131kta oyunu kullanacak. , HDP\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f oyunu tutuklu bulundu\u011fu Edirne Cezaevi\u2019nde kullanacak.