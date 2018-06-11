Hangi ülkeni ordusunda kaç asker var?

Nepal\r\n\r\n95,000,L\u00fcbnan\r\n\r\n96,000,Peru\r\n\r\n100,830,\u00dcrd\u00fcn\r\n\r\n105,600,Angola\r\n\r\n107,000,Polonya\r\n\r\n109,650,Malezya\r\n\r\n110,000,Venezuela\r\n\r\n115,000,Nijerya\r\n\r\n124,000,\u0130spanya\r\n\r\n125,100,Kambo\u00e7ya\r\n\r\n125,000,Kongo Demokratik Cumhuriyeti\r\n\r\n144 625,Birle\u015fik Krall\u0131k\r\n\r\n151,175,Suriye\r\n\r\n154,000,Banglade\u015f\r\n\r\n160,000,Yunanistan\r\n\r\n161,500,Etiyopya\r\n\r\n162,000,Irak\r\n\r\n168,000,\u0130srail\r\n\r\n168,250,Filipinler\r\n\r\n172,500,Sudan\r\n\r\n177,150\r\n\r\n,Almanya\r\n\r\n180,000,Ukrayna\r\n\r\n182,000,G\u00fcney Sudan\r\n\r\n197,500,Fas\r\n\r\n198,000,Afganistan\r\n\r\n200,000,Sri Lanka\r\n\r\n202,500,Fransa\r\n\r\n204,000,Suudi Arabistan\r\n\r\n231,000,\u0130talya\r\n\r\n247,500,Japonya\r\n\r\n248,575,Tayvan\r\n\r\n257,500,Meksika\r\n\r\n273,575,Brezilya\r\n\r\n334,500,Tayland\r\n\r\n335,425,Kolombiya\r\n\r\n369,100,T\u00fcrkiye\r\n\r\n382,850,Myanmar\r\n\r\n406,000,Endonezya\r\n\r\n435,750,Vietnam\r\n\r\n448,500,M\u0131s\u0131r\r\n\r\n454,250,Cezayir\r\n\r\n520,000,\u0130ran\r\n\r\n534,000,G\u00fcney Kore\r\n\r\n627,500,Pakistan\r\n\r\n637,000,Rusya\r\n\r\n798,527,Kuzey Kore\r\n\r\n945,000,Hindistan\r\n\r\n1,362,500,Amerika Birle\u015fik Devletleri\r\n\r\n1,373,650,\u00c7in\r\n\r\n2,260,000