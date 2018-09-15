Hangisine daha önce yardım edersin? Sosyal medyayı karıştıran test

E\u011fer 1 numaradaki ya\u015fl\u0131 teyzeyi tercih ettiyseniz; kat\u0131 ahlaki de\u011ferlere sahipsiniz ve ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne ta\u015f\u0131nan geleneklere sayg\u0131 duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla yakla\u015f\u0131p asla d\u00fc\u015f\u00fcnmeden hareket etmiyorsunuz.\r\n,E\u011fer 2 numaradaki \u00e7ocu\u011fu tercih ettiyseniz; hassas bir yap\u0131n\u0131z var ve daha \u00f6nce birka\u00e7 kez ba\u015fkalar\u0131 taraf\u0131ndan incitilmi\u015fsiniz. Arkada\u015flar\u0131n\u0131z her daim sizin yan\u0131n\u0131zda kendilerini rahat hissediyorlar \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7evrenizdekilere kar\u015f\u0131 fazlas\u0131yla fedakars\u0131n\u0131z.\r\n,3 numaradaki sakat adam\u0131 tercih ettiyseniz; an\u0131 ya\u015famaktan, iyi vakit ge\u00e7irmekten ho\u015flanan bir yap\u0131n\u0131z var. Yaygaradan ho\u015flanmazs\u0131n\u0131z ve asla insanlar\u0131n size s\u00f6ylediklerinden fazlas\u0131n\u0131 yapmazs\u0131n\u0131z. Do\u011fu\u015ftan liderlik \u00f6zelliklerine sahipsiniz.\r\n,4 numaradaki hem\u015fireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayat\u0131n her zaman rengarenk taraflar\u0131n\u0131 g\u00f6rmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunlar\u0131 nadiren \u00f6nemsiyorsunuz. \u0130leti\u015fim konusunda olduk\u00e7a ba\u015far\u0131l\u0131 bir yap\u0131n\u0131z var. \u0130nsanlarla ba\u011flant\u0131 kurman\u0131n mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.\r\n,Bir hastane koridorunda yard\u0131m\u0131n\u0131za ihtiyac\u0131 olan 4 ki\u015fi var. Numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f insanlar aras\u0131ndan hangisine ilk \u00f6nce yard\u0131m ederdiniz?\r\n