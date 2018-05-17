Hapis cezası almıştı... Ünlü isim Gizem Karaca'ya bir kötü haber daha

Gizem Karaca bir \u015fok daha ya\u015fad\u0131!\r\n,Karaca, k\u00f6t\u00fc haberle sars\u0131ld\u0131.\r\n,Kanal D Ekranlar\u0131nda yeni ba\u015flayan dizi \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u'ndan k\u00f6t\u00fc haber geldi.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu Gizem Karaca uyu\u015fturucu davas\u0131nda hapis cezas\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,Gizem Karaca'n\u0131n ba\u015frol oynad\u0131\u011f\u0131 \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u dizisi final yapacak.,Kanal D`nin cumartesi ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan `\u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u` dizisi i\u00e7in s\u00fcrpriz bir \u015fekilde final karar\u0131 al\u0131nd\u0131.\r\n,Gizem Karaca ile Kaan Y\u0131ld\u0131r\u0131m`\u0131n ba\u015frol\u00fcn\u00fc oynad\u0131\u011f\u0131 Pastel Film imzal\u0131 dizinin \u00e7ekimleri Adana`da ba\u015flam\u0131\u015f, \u0130stanbul`a ta\u015f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,Adana'da zor bir hayat ya\u015fayan Cemal`in \u0130stanbul`a olduk\u00e7a varl\u0131kl\u0131 olan amcas\u0131n\u0131n yan\u0131na ta\u015f\u0131nmas\u0131yla ya\u015fanan olaylar\u0131 anlatan dizi 19 May\u0131s Cumartesi ak\u015fam\u0131 8. b\u00f6l\u00fcmde ekrana veda edecek.\r\n,Dizinin ba\u015frol oyuncusu Gizem Karaca`ya 5 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren uyu\u015fturucu davas\u0131nda hapis cezas\u0131 verilmesinin hemen ard\u0131ndan bu karar\u0131n al\u0131nmas\u0131 manidar olarak bulundu.,\u0130\u015fte Kaan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131,Kanal D y\u00f6netiminin bir s\u00fcredir zaten `Arka Sokaklar` hari\u00e7 b\u00fct\u00fcn dizilerini bitirece\u011fi de g\u00fcndeme gelmi\u015fti.,.