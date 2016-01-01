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15 Temmuz Destanı
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MAGAZİN
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Fatmagül'ün ağabeyi rolünü oynayan Bülent Seyran'a evlilik teklifi yağıyor
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F.Bahçeli yıldızdan Kocaman'a şok tepki!
YAŞAM
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Başkent'te yarım saat arayla iki ayrı kaza: 11 yaralı
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Bulaşıkları sağlıklı yıkama yöntemi
MAGAZİN
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Survivor Mustafa Kimdir? | Mustafa Kemal Kurt Ne İş Yapıyor?
MAGAZİN
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Survivor Cumali Akgül KİMDİR,Nereli,Kaç YAŞINDA? | Survivor Cumali Elendi Mİ?
MAGAZİN
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Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? | Survivor Kim Gitti? (14 NİSAN Survivor ELEME)
SPOR
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Galatasaray Medipol Başakşehir maçına hazır
SPOR
-
Liverpool kazandı, Salah rekor kırdı
DÜNYA
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
POLİTİKA
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Bakan Tüfenkci: "Tüketici dostu olmaya devam edeceğiz"
MAGAZİN
-
Harun Kolçak'ı bile dolandırmış!
SPOR
-
ÖZET İZLE: Sivasspor 1-2 Fenerbahçe Maçı özeti ve golleri izle | Sivas FB maçı kaç kaç bitti
YAŞAM
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Sakarya’ya şehit ateşi düştü
GÜNDEM
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Ağrı'daki çatışmada şehit sayısı 2 oldu
GÜNDEM
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Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla görüştü
DÜNYA
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Deyr el Zor'da 10 büyük ölçekli patlama oldu
T-Otomobil
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Ufacık tefecik arabalar: Karamürsel sepeti gibi
DÜNYA
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Rusya'nın Suriye tasarısına BMGK'dan veto
GÜNDEM
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Tunceli'de biri dört girişli 3 sığınak imha edildi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Harun Kolçak'ı bile dolandırmış!
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Tiyatro dünyasında yaptığı dolandırıcılıklarla bilinen Murat Erinç'in yeni vukuatları ortaya çıktı.
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