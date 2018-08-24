Harvard'lı profesör uyardı: Bu yağ saf zehir!

Hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck pop\u00fclaritesine ve ya\u015fam ko\u00e7lar\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6vg\u00fclere ra\u011fmen, Harvard'l\u0131 bir profes\u00f6r\u00fcn bu e\u011filime olan sert ele\u015ftirisi, tart\u0131\u015fmalar\u0131 beraberinde getirdi.\r\n\r\n,Harvard'l\u0131 profes\u00f6r uyard\u0131: Bu ya\u011f saf zehir!,ABC News'ta yer alan habere g\u00f6re; Freiburg \u00dcniversitesi'nde Epidemiyoloji ve \u00d6nleyici T\u0131p B\u00f6l\u00fcm\u00fc y\u00f6neticisi ve Harvard TH Chan Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Okulu'nda profes\u00f6r olan Karin Michels, yapt\u0131\u011f\u0131 bir konu\u015fmas\u0131nda hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131 "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanlar\u0131 hindistan cevizi ya\u011f\u0131 t\u00fcketmemeye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Profes\u00f6r Michels, "Hindistan Cevizi Ya\u011f\u0131 ve Di\u011fer Beslenme Hatalar\u0131" ba\u015fl\u0131kl\u0131 50 dakikal\u0131k konu\u015fmas\u0131nda, en \u00e7ok yap\u0131lan hatalara dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Profes\u00f6r Michels, hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131n oda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda kat\u0131 hale geldi\u011fini ve y\u00fczde 80'den fazla doymu\u015f ya\u011f i\u00e7erdi\u011fini, buna kar\u015f\u0131l\u0131k, hayvansal ya\u011flar\u0131n bile y\u00fczde 40 oran\u0131nda doymu\u015f ya\u011f i\u00e7erdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Kardiyolog Dr. Robert Segal, "LDL kolesterol\u00fcn\u00fc y\u00fckselttirseniz, kendinizi kalp hastal\u0131\u011f\u0131 riskine sokmu\u015f olursunuz.,Amerikan Kalp Derne\u011fi, ge\u00e7en y\u0131l y\u00fcksek doymu\u015f ya\u011f i\u00e7eri\u011fi nedeniyle, hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131n, kalp hastal\u0131\u011f\u0131na neden oldu\u011fu bilinen k\u00f6t\u00fc kolesterol\u00fc veya LDL'yi y\u00fckseltti\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Baz\u0131 insanlar ara\u015ft\u0131rma yapmak yerine sa\u011fl\u0131k trendlerini izler. Ancak \u015funu s\u00f6ylemeliyim ki; Hindistan cevizi ya\u011f\u0131, tereya\u011f\u0131ndan \u00e7ok daha fazla ya\u011fl\u0131" dedi.\r\n\r\n,Sertifikal\u0131 beslenme uzmanlar\u0131n\u0131n sadece y\u00fczde 37'si hindistan cevizi ya\u011f\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu kabul etti. \r\n,Amerikan Kalp Derne\u011fi, halk\u0131n kanola, aspir, ay\u00e7i\u00e7e\u011fi veya zeytinya\u011f\u0131 gibi do\u011fal olarak olu\u015fan bitkisel ya\u011flar\u0131 tercih etmesini tavsiye etti.\r\n,.