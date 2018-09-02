Hasan Şaş taraftarlarla kavga etti

Spor Toto S\u00fcper Lig 4. hafta kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n\u0131n oynand\u0131\u011f\u0131 haftada, haftan\u0131n en \u00f6nemli ma\u00e7\u0131 olarak g\u00f6sterilen Trabzonspor-Galatasaray ma\u00e7\u0131nda ev sahibi tak\u0131m, sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131 4-0 ma\u011flup etti. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 tak\u0131ma kar\u015f\u0131 en farkl\u0131 galibiyetini alan bordo mavililerde taraftarlar ma\u00e7 sonras\u0131 b\u00fcy\u00fck bir sevin\u00e7 ya\u015fad\u0131.,3 ma\u00e7l\u0131k galibiyet serisi sona eren Galatasaray\u2019da yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r Hasan \u015ea\u015f son d\u00fcd\u00fckle birlikte adeta \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fc. Yedek kul\u00fcbesinin hemen arkas\u0131ndaki trib\u00fcndeki Trabzonspor taraftarlar\u0131 ile s\u00f6z d\u00fcellosuna giren \u015ea\u015f, sinir krizi ge\u00e7irdi.,Spor Toto S\u00fcper Lig'in 4. haftas\u0131nda Trabzonspor'a deplasmanda farkl\u0131 yenilen Galatasaray'da yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r Hasan \u015ea\u015f, ma\u00e7 sonras\u0131 taraftarlarla kavga etti.,Ya\u015fanan tart\u0131\u015fma sonras\u0131 trib\u00fcnlerden yabanc\u0131 maddeler at\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Polis ve saha i\u00e7i g\u00f6revlileri taraftarlara m\u00fcdahale ederek ta\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n uzamas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,Galatasaray teknik ekibi Hasan \u015ea\u015f\u2019\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirirken Fatih Terim de b\u00f6lgeye gelerek \u015ea\u015f\u2019\u0131 soyunma odas\u0131na do\u011fru y\u00f6nlendirdi. Tart\u0131\u015fman\u0131n soyunma odas\u0131 koridorlar\u0131na kadar devam etti\u011fi bildirildi. (Skor)