Hastane girişi kapanınca duvara çıktılar!

Derdine derman arayan b\u00f6yle ge\u00e7mek zorunda..., Bir mahalle sakini "Buradaki sorun ya\u011fmur suyu ve pis su giderinin birbirine ba\u011fl\u0131 olup bu giderin k\u00fc\u00e7\u00fck olmas\u0131. ,Hastaneden \u00e7\u0131kan baz\u0131 vatanda\u015flar giri\u015f yolu kapan\u0131nca yol kenar\u0131ndaki duvarlar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131karak yolu ge\u00e7tiler.\r\n,\u0130stanbul Balmumcu'da Yeditepe \u00dcniversitesi G\u00f6z Hastal\u0131klar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi'nin de bulundu\u011fu Gazi Umur Pa\u015fa soka\u011f\u0131 su bast\u0131. Hastanenin giri\u015fi kapan\u0131rken baz\u0131 vatanda\u015flar yol kenar\u0131ndaki duvarlara \u00e7\u0131k\u0131p demirlere tutunarak yolu ge\u00e7tiler. ,Buras\u0131 y\u0131llard\u0131r bu \u015fekilde. Gelen ekipler hi\u00e7 bir \u015fey yapmadan geri d\u00f6n\u00fcyor" diye konu\u015ftu. \u0130hbar \u00fczerine gelen itfaiye ekiplerinin su birikintisine bir m\u00fcdahalede bulunamay\u0131p olay yerinden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. , Su bask\u0131n\u0131 nedeniyle baz\u0131 ara\u00e7lar da mahsur kald\u0131. ,Su i\u00e7inde ar\u0131za yap\u0131p kalan bir otomobil de \u00e7ekiciye al\u0131narak g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,.,\u0130stanbul Be\u015fikta\u015f'ta hastanenin bulundu\u011fu bir soka\u011f\u0131 su bast\u0131.