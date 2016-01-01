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Hastane önünde araçta doğum yaptı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, hastane önünde getirildiği araçta doğum yaptı.
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