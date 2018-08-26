Hastanede hareketli dakikalar! Polisin bacağını ısırdı

Olay, Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi acil servisinde meydana geldi., Edinilen bilgiye g\u00f6re, kendisini kollar\u0131ndan keserek hastaneye gitti\u011fi ileri s\u00fcr\u00fclen Y.K., hastanenin acil servisindeki polis kabinin yan\u0131ndan ge\u00e7erken aniden tekme atarak polis kabinin tahtas\u0131n\u0131 k\u0131r\u0131p zarar verdi. ,Hastaneye giden \u015fah\u0131s ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131!,Bu s\u0131rada kendisine m\u00fcdahale eden polis memuru Fuat \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn \u00f6nce sol baca\u011f\u0131n\u0131, ard\u0131ndan da sol kolunu \u0131s\u0131ran Y.K., polis memurunu hastanelik etti.\r\n\r\n,Yaralanan polis memuruna g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 hastanenin acil servisinde m\u00fcdahale edildi. ,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Y.K. ise Samsun Adliyesine sevk edilip savc\u0131ya ifade verdikten sonra serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,Bu s\u0131rada hastanede g\u00f6revli polis memuru Fuat \u00d6zt\u00fcrk, sald\u0131rgan \u015fahsa "devlet mal\u0131na zarar vermek" su\u00e7undan i\u015flem yapmak isteyip yan\u0131na gidince sald\u0131rgan ta\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. ,.,..