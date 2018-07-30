Hastanelerde yeni dönem başladı

Sa\u011fl\u0131kta \u015fiddetin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek i\u00e7in art\u0131k hastane polislerinin yan\u0131 s\u0131ra jandarmada g\u00f6rev yapmaya ba\u015flad\u0131.,Samsun'da 3 g\u00fcn \u00f6nce ba\u015flayan uygulamaya vatanda\u015flar uygulaman\u0131n faydal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Hastane polislerinin yan\u0131nda 1 r\u00fctbeli jandarma personeli ile 1 er g\u00f6rev yap\u0131yor. Herhangi \u015fiddet olay\u0131n\u0131n da ise polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde g\u00f6rev yapmaya ba\u015flad\u0131.,Son y\u0131llarda sa\u011fl\u0131kta ya\u015fanan \u015fiddet ve sald\u0131r\u0131lar\u0131n \u00f6nlenmesi i\u00e7in bir dizi \u00f6nleyici tedbirler al\u0131nmaya ba\u015flad\u0131. ,Sa\u011fl\u0131k Sendikalar\u0131 ve Tabip Odalar\u0131 sa\u011fl\u0131kta \u015fiddetin \u00f6nlenmesi i\u00e7in biran \u00f6nce gerekli cezai m\u00fceyyide ve gerekli tedbirlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131 talip ederken, art\u0131k kamu hastanelerinde g\u00f6revli hastane polislerinin yan\u0131 s\u0131ra polis ile birlikte jandarma da g\u00f6revlendirildi.\r\n\r\n