Hastanelerde yeni dönem! TC kimlik numarasıyla...

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 hasta mahremiyetini koruyacak yeni bir uygulama ba\u015flat\u0131yor.,Hastalar isimlerinin ekrana yans\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131 istememeleri durumunda s\u0131ra numaras\u0131, hasta numaras\u0131 ya da TC kimlik numaralar\u0131yla muayene alanlar\u0131na \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum \u00f6l\u00e7\u00fcde sa\u011flanm\u0131\u015f olacak. ,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n duyulaca\u011f\u0131 endi\u015fesiyle doktora ba\u015fvurmaktan \u00e7ekinen \u00e7ok say\u0131da hastaya bu yolla sa\u011fl\u0131k hizmeti verilebilecek. ,S\u00f6z konusu uygulaman\u0131n pilot olarak psikiyatri ve kad\u0131n do\u011fum gibi polikliniklerde ba\u015flat\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. ,.