Hatay’da iki kafalı bebek dünyaya geldi

Hatay\u2019da, d\u00fcnyada s\u0131kl\u0131\u011f\u0131 her 5 bin canl\u0131 do\u011fumda bir vaka olarak g\u00f6r\u00fclen \u2018cranium bifidum\u2019 ikiz kafa te\u015fhisiyle do\u011fan Suriyeli 3 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fin, T\u00fcrkiye\u2019de ger\u00e7ekle\u015ftirilen ba\u015far\u0131l\u0131 ameliyat\u0131 sonras\u0131 kafatas\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki b\u00f6l\u00fcm al\u0131nd\u0131.\r\n,Suriye\u2019nin Halep \u015fehrinde ya\u015fayan ve 7\u2019inci \u00e7ocu\u011fu Abdullatif \u015eekrak\u2019a hamile olan Suriyeli Sana Hilel sanc\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 ve riskli do\u011fum oldu\u011fu i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019de Hatay\u2019da Mustafa Kemal \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesi\u2019nde sezaryen ile do\u011fum yapt\u0131. \u00c7ift ba\u015fl\u0131 bir \u00e7ocu\u011fu d\u00fcnyaya gelen Suriyeli Firas \u015eekrak ile Sana Hilel \u00e7iftine bebe\u011fin riskli oldu\u011fu i\u00e7in hemen ameliyat edilmesi gerekti\u011fi s\u00f6ylendi. Suriyeli \u00e7ift Halep\u2019ten gelerek T\u00fcrkiye\u2019de do\u011fan minik bebeklerini hemen \u0130skenderun\u2019da bulunan \u00f6zel bir hastaneye getirdi. \r\n,Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzman\u0131 Op. Dr. Mehmet Koparan, yeni do\u011fan bebe\u011fi m\u00fc\u015fahede alt\u0131na alarak, bebe\u011fin ameliyata haz\u0131r hale gelmesi i\u00e7in 3 g\u00fcnl\u00fck u\u011fra\u015f\u0131n ard\u0131ndan ba\u015far\u0131l\u0131 ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \r\n,3 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fi d\u00fcnyada \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen \u2018\u00e7ift ba\u015fl\u0131\u2019 te\u015fhisiyle ameliyat ettiklerini belirten Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzman\u0131 Op. Dr. Mehmet Koparan, vakan\u0131n her 5 bin canl\u0131 do\u011fumda bir g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, b\u00f6yle vakalar\u0131n do\u011fru \u015fekilde tedavi ve ameliyat edilmemesi durumunda \u00f6l\u00fcmc\u00fcl oldu\u011funu s\u00f6yledi. T\u0131bbi olarak \u2018meningoensefalosel\u2019 veya \u2018cranium bifidum\u2019 yani iki kafa olarak bilinen bu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n tedavisinde en etkili y\u00f6netiminin yeni do\u011fan d\u00f6neminde yap\u0131lacak operasyonun \u00f6nemli oldu\u011funu belirten Op. Dr. Mehmet Koparan, \u201cAnne karn\u0131nda iken bu rahats\u0131zl\u0131k biliniyor ve bilindi\u011fi i\u00e7in bu do\u011fumu sezaryenle ger\u00e7ekle\u015fiyor. Sezaryen do\u011fumun sonras\u0131nda bebe\u011fin ba\u015f\u0131ndaki kitlenin b\u00fcy\u00fck olmas\u0131, i\u00e7inde beyin dokular\u0131n\u0131n olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla hastaneden ameliyat\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 bir merkeze bize g\u00f6nderildi. Bizlerde klini\u011fimizde bu bebe\u011fi yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bebe\u011fin yakla\u015f\u0131k 3 kiloya yak\u0131n kendi a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131, 1 kiloya yak\u0131nda ba\u015f\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki kitlenin bir a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 vard\u0131.\r\n,Ameliyat \u00f6ncesinde beslenme ve di\u011fer cerrahi haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yapt\u0131ktan sonra ameliyata ald\u0131k. Her 5 bin canl\u0131da bir g\u00f6r\u00fclen, k\u0131zlarda kafan\u0131n \u00f6n taraf\u0131nda, erkeklerde ise kafan\u0131n arka taraf\u0131nda daha \u00e7ok g\u00f6r\u00fclmek kayd\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kan bir hastal\u0131klar grubu olan bu hastal\u0131k tek bir hastal\u0131k de\u011fil. Bu kesenin i\u00e7erisinde, beynin \u00fcretmi\u015f oldu\u011fu beyin suyu, meninks dedi\u011fimiz beynin farkl\u0131 bir k\u0131sm\u0131, bir k\u0131sm\u0131nda beynin kendisiyle birlikte, di\u011fer elemanlar olabiliyor. Bir k\u0131sm\u0131nda ise beynin su \u00fcreten ve suyu depolayan ventrik\u00fcl diye adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z yap\u0131yla olan gruplar, yani bu hastal\u0131k d\u00f6rt farkl\u0131 grup olabiliyor. Bizim bu ameliyata ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z hasta grubu, ya\u015famla veya ileriki d\u00f6nemde \u00e7ocu\u011fun zekas\u0131yla esas etkile\u015fimde olan grup. Bu gruptaki hastalar\u0131n arka taraftaki beyin sap\u0131, solunumu sa\u011flayan b\u00f6lge olmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla her ne kadar ameliyat yap\u0131lsa bile ameliyat \u00f6ncesi ve sonras\u0131ndaki d\u00f6nemde, bu bebekler sonulum yetmezli\u011finden kaybediliyor. Biz bebe\u011fi ameliyata ald\u0131k ve b\u00fct\u00fcn i\u015flemlerden sonra gayet ba\u015far\u0131l\u0131 bir ameliyat yap\u0131ld\u0131. Ameliyat sonra yo\u011fun bak\u0131ma ald\u0131k. 6-8 saatlik bir takipten sonra bebe\u011fi makineden ay\u0131r\u0131p kendi solunumu alt\u0131nda takibimizi sa\u011flad\u0131k. Bug\u00fcn ameliyat\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc, bebe\u011fin do\u011fumunun ise 6\u2019nc\u0131 g\u00fcn\u00fcndeyiz. Bebek \u015fuan kuv\u00f6z i\u00e7erisinde, v\u00fccut \u0131s\u0131s\u0131 kontrol\u00fc, di\u011fer beslenmeleri, solunum y\u00f6n\u00fcnden takibi akci\u011ferleri daha tam geli\u015fmedi\u011fi i\u00e7in ona ba\u011fl\u0131 solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 oluyor. Ancak \u015fuana kadarki takiplerimiz i\u00e7erisinde sorunsuz bir \u015fekilde devam ediyoruz. \u0130lerleyen d\u00f6nemlerde \u00e7ocuk doktorunun \u00f6nerilerinin ard\u0131ndan bebe\u011fi ailesine teslim edece\u011fiz\u201d dedi. \r\n\r\nBug\u00fcne kadar binlerce ameliyat ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini ve bu kadar geni\u015f