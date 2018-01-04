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Hatay'da su akıntısına kovalı çözüm
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Hatay'da su akıntısına kovalı çözüm
Hatay`da 2 gündür etkili olan yağışların ardından havalananının çatısından akan suların yayılmasını önlemek amacıyla yan yana konulan kovalar görenleri şaşırttı.
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