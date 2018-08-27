Hatay kana bulandı: 3 ölü, 4 yaralı

D\u00fcn gece Hatay'da feci bir olay ya\u015fand\u0131.,Edinilen bilgilere g\u00f6re 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 ki\u015fi yaraland\u0131.,Haberi alan yak\u0131nlar\u0131 \u0130skenderun Devlet Hastanesi\u2019ne ak\u0131n etti. Emniyet g\u00fc\u00e7leri hastane bah\u00e7esinde geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. H.Y'nin (30) firarda oldu\u011fu belirtilirken, jandarma ve polis olayla ilgili geni\u015f \u00e7apl\u0131 inceleme ba\u015flatt\u0131. ,Olay ak\u015fam 22.00 saatlerinde, A\u015fkarbeyli Mahallesi\u2019nde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, H.Y., bir s\u00fcre \u00f6nce evlenmek i\u00e7in K.O.\u2019yu ka\u00e7\u0131rd\u0131. ,K.O\u2019nun a\u011fabeyi \u0130sa O., A\u015fkarbeyli Mahallesi\u2019ne giderek, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 H.Y.\u2019nin a\u011fabeyi g\u00fcvenlik korucusu Ali Y. ile babas\u0131 \u0130smet Y\u2019yi vurdu. H.Y.\u2019nin a\u011fabeyi Mustafa Y. ve Mehmet Y.\u2019nin yan\u0131 s\u0131ra H.Y (20) ve H.G. yaralan\u0131rken, K.O.\u2019nun a\u011fabeyi \u0130sa O. da \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fma sonucunda vuruldu. \u0130smet Y. ile \u0130sa O. (42) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n, H.G. (31), H.Y.(20) ve Mehmet Y. (47)hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, a\u011f\u0131r yaral\u0131 olan Mustafa Y. (49) MK\u00dc Ara\u015ft\u0131rma hastanesine sevk edildi. ,Yaral\u0131lar, \u0130skenderun Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. G\u00fcvenlik korucusu Ali Y (37) burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.