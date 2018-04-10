Hatırladınız mı? İşte ünlülerin değişimleri

Tom Welling... Thomas Jane \u015fimdi 49 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,John Travolta \u015fimdilerde 64 ya\u015f\u0131nda. \r\n\r\n,Efsane dizi Bizimkiler'de katilin sevgilisi \u015eeng\u00fcl rol\u00fcnde ekranlara \u00e7\u0131kan Selda \u00d6zbek'e bir de \u015fimdi bak\u0131n.\r\n\r\n,.,Herk\u00fcl filminin sevilnen oyuncusu Kevin Sorbo \u015fimdilerde 59 ya\u015f\u0131nda.\r\n\r\n,90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n pop\u00fcler isimlerinden Faruk K. bak\u0131n \u015fimdi ne halde.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem T\u00fcrkiye'de \u015fark\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Faruk K. art\u0131k ekranlara \u00e7\u0131kmaz oldu.\r\n\r\n,Peki Honki ponki, Azar Azar \u015fark\u0131lar\u0131 ile tan\u0131nan Faruk K. \u015fimdilerde neler yap\u0131yor? \u0130\u015fte Faruk K'n\u0131n son hali...\r\n\r\n,\u015eimdilerde sosyal medyada aktif olan Faruk K.'n\u0131n son halini g\u00f6renler \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor. \r\n\r\n,Faruk Kurukaya 1973 do\u011fumlu ve aslen Sinop Boyabat\u2019l\u0131d\u0131r.\r\n\r\n,Vatan\u0131m Sensin'de Binba\u015f\u0131 Cevdet'in annesi Hasibe ana tam bir Osmanl\u0131 kad\u0131n\u0131 rol\u00fcnde. \r\n\r\n,Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canland\u0131r\u0131yor.1944 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019da do\u011fan oyuncu konservatuvar e\u011fitimini tiyatro b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Halen \u0130stanbul \u015eehir Tiyatrosu\u2019nda sahne alan oyuncu, 70'li y\u0131llarda sinema d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m att\u0131. \r\n\r\nYe\u015fil\u00e7am'da say\u0131s\u0131z filmlere imza atan oyuncu bir \u00e7ok karakterin seslendirmesini de \u00fcstlendi. \r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu o filmde, evden ka\u00e7an G\u00fcl\u015fah'\u0131n annesini canland\u0131r\u0131yordu... \r\n\r\n