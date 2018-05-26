Havalimanında sürpriz karşılama

Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131, Azur Air'den sonra ikinci b\u00fcy\u00fck g\u00f6vdeli u\u00e7a\u011fa ev sahipli\u011fi yapman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131.\r\n,Rus havayolu \u015firketine ait Boeing 757-200 tipi yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 224 yolcusuyla Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131na ini\u015f yaparken yolcular \u00e7ilek ve \u00e7i\u00e7ekle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n,Saat 17.15`te ini\u015f yapan u\u00e7ak geleneksel su tank\u0131 g\u00f6sterisiyle kar\u015f\u0131land\u0131. ,Rusya`dan genel yolculara Gazipa\u015fa \u00e7ile\u011fi ikram edildi. Gazipa\u015fa Belediye Ba\u015fkan Vekili Mustafa Avc\u0131 ve Alanya Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali Yenialp ile Havaliman\u0131 y\u00f6netimi u\u00e7ak personelini \u00e7i\u00e7ekle kar\u015f\u0131lad\u0131.\r\n,U\u00e7u\u015fla ilgili bilgi veren Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131 Genel Koordinat\u00f6r\u00fc Cengiz A\u015f\u0131kl\u0131, havalimanlar\u0131nda ikinci b\u00fcy\u00fck g\u00f6vdeli u\u00e7a\u011f\u0131 a\u011f\u0131rlaman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Rus havayolu \u015firketinin bu y\u0131l Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131na 62 u\u00e7u\u015f ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fini belirten A\u015f\u0131kl\u0131, "757-200 b\u00fcy\u00fck g\u00f6vdeli u\u00e7akt\u0131r. 240 yolcu kapasitesi var. \u015euan 224 yolcu ile geldi. 222 yolcu ile gidecek. Havaliman\u0131m\u0131z yolcu trafi\u011fine Borajet ile ba\u015flad\u0131. 737-400, 700`ler, 800`ler, 900`ler, 321 ve nihayet 757-200. Bunlar D gurubu yolcu u\u00e7aklar\u0131, gurubunun en b\u00fcy\u00fck u\u00e7aklar\u0131" dedi.\r\n,Bu sezon rekor yolcu say\u0131s\u0131na ula\u015facaklar\u0131 bilgisini de veren A\u015f\u0131kl\u0131, "\u015eu anda 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemindeki yolcu say\u0131s\u0131n\u0131 y\u00fczde 26 oran\u0131nda ge\u00e7mi\u015f durumday\u0131z. Yolcu say\u0131m\u0131z 300 bine ula\u015ft\u0131. \u0130n\u015fallah y\u0131l sonuna kadar bu rakam 1 milyon 200 bini bulacak" diye konu\u015ftu.\r\n,Gazipa\u015fa Belediye Ba\u015fkan Vekili Mustafa Avc\u0131 ise Gazipa\u015fa Alanya Havaliman\u0131n\u0131n her ge\u00e7en g\u00fcn daha da b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, her ge\u00e7en g\u00fcn farkl\u0131 firmalar\u0131n havaliman\u0131na u\u00e7u\u015f planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmekten mutlu olduklar\u0131n\u0131 dile getirerek, "B\u00fcy\u00fck g\u00f6vdeli u\u00e7a\u011fa sahip ikinci havayolu \u015firketi Gazipa\u015fa Havaliman\u0131na indi. Gazipa\u015fa`ya da \u00e7ok rahat b\u00fcy\u00fck g\u00f6vdeli u\u00e7aklar\u0131n indi\u011fini art\u0131k herkes kabul ediyor. Gazipa\u015fa`n\u0131n b\u00f6lgenin tan\u0131t\u0131m\u0131na ve turizmine \u00e7ok faydal\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Gazipa\u015fam\u0131za hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun" dedi.\r\nU\u00e7ak personeli ile pasta kesilmesinin ard\u0131ndan kar\u015f\u0131lama t\u00f6reni sona erdi. \r\n