Havalimanında yolcu bagajından Burma piton yılanı çıktı

Valizin i\u00e7inde saklama kaplar\u0131 ve \u00f6zel \u00e7uvallara yerle\u015ftirilmi\u015f Burma Pitonu, Albina Orman\u0131 Kertenkelesi, Vietnam Kurba\u011fas\u0131, kaplumba\u011fa, akrep gibi 9 de\u011fi\u015fik t\u00fcrde s\u00fcr\u00fcngen hayvan tespit edildi.,Hayvanlar g\u00fcmr\u00fck g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkililerine teslim edildi.,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda sahipsiz bir bagajdan \u015f\u00fcphelenen G\u00fcmr\u00fck Muhafaza ekipleri, \u00e7antay\u0131 incelemeye ald\u0131., \u0130ncelemenin ard\u0131ndan uzun s\u00fcredir \u00e7antan\u0131n i\u00e7inde bekleyen ve havas\u0131zl\u0131ktan \u00f6lmek \u00fczere olan hayvanlar\u0131n hayat\u0131n\u0131 ekipler kurtard\u0131.,Vietnam\u2019dan \u0130stanbul\u2019a gelen ve aktarmal\u0131 olarak Rusya\u2019ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait oldu\u011fu tespit edilen valiz, sahibi taraf\u0131ndan teslim al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a geri g\u00f6nderildi. ,G\u00fcmr\u00fck Muhafaza ekipleri, ele ge\u00e7irilen hayvanlar\u0131 Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ekiplerine teslim etti. ,.,\u0130stanbul Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda g\u00f6revlileri \u015foke eden bir olay ya\u015fand\u0131. ,Bunun \u00fczerine valizi a\u00e7an g\u00f6revliler \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc. ,Bagaj\u0131n kay\u0131p e\u015fya deposuna al\u0131nmas\u0131 \u00f6ncesi yap\u0131lan kontrol s\u0131ras\u0131nda \u00e7antan\u0131n i\u00e7erisinde \u00e7ok say\u0131da canl\u0131 havyan oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.