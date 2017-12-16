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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
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Erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı
YAŞAM
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3 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
YAŞAM
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Kayıp öğretmenin aracı baraj kenarında bulundu
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Ispanak yemeğini pişirdiğiniz gün tüketin
YAŞAM
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Antalya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
YAŞAM
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Orhangazi'de korkutan yangın
SAĞLIK
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Havuç suyu her derde deva
YAŞAM
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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı
YAŞAM
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Araçları yakarak test ediyor
YAŞAM
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Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
YAŞAM
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Sivas'ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı var
GÜNDEM
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Son dakika! Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti | Yavuz Yılmaz kimdir, neden öldü?
MAGAZİN
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Arka Sokaklar, reytinglerde yine birinci oldu
YAŞAM
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Gaziantep'te deprem oldu | Son Depremler
YAŞAM
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Mahkumları taşıyan araç devrildi
EKONOMİ
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İzmir'de toplu ulaşıma zam yapılacak
SPOR
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Anadolu Efes, Muric ile yolları ayırdı
YAŞAM
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Köy kahvesinde kış geceleri süt içiliyor
YAŞAM
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Tedavi için geldiği hastanede teknisyenin çantasını çaldı
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Havuç suyu her derde deva
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Şekersiz tadı ve muhteşem rengiyle havuç hemen hemen herkesin sevdiği bir besindir. İçeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle de besin zincirinde önemli bir yer tutan havucun suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz.
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