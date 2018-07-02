Havuza girerken dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Se\u00e7im bitti, \u00e7ocu\u011fu s\u0131nava girmeyenler tatil y\u00f6relerine ko\u015ftu ve uyar\u0131lar birbirini izliyor bug\u00fcnlerde. ,Dermatolog Yelda Bice, yaz sezonunda t\u0131rnak mantarlar\u0131na dikkat \u00e7ekti. ,Son y\u0131llarda s\u0131k havuz kullananlarda, kullanmayanlara oranla 20 kata kadar ayak ve t\u0131rnak mantar\u0131 oldu\u011funu anlatan Bice, ayakkab\u0131dan \u00e7\u0131k\u0131p havuz zemini ve su birikintileriyle temas eden ayaklar\u0131n hastal\u0131\u011fa a\u00e7\u0131k h\u00e2le geldi\u011fini ifade ediyor. ,Sorun, t\u0131rnaklarda matla\u015fma, sar\u0131-beyaz-kahverengi renk olu\u015fumu ile ba\u015flay\u0131p kal\u0131nla\u015fma ile kendini belli ediyor. , Zamanla a\u011fr\u0131 eklenen ayaklarda t\u0131rnak k\u0131r\u0131lmalar\u0131 olu\u015fuyor ve tedavi \u00e7ok uzun bir s\u00fcre\u00e7 gerektiriyor. T\u0131rnaklar\u0131n\u0131z\u0131 mantara feda etmemek i\u00e7in Yelda Bice\u2019nin tavsiyeleri \u015f\u00f6yle: Ayaklar\u0131 terletmeyen ayakkab\u0131 ve \u00e7orap tercih edin. \r\n\r\n,Havuz kullan\u0131m\u0131ndan \u00f6nce ayaklar\u0131 m\u00fcmk\u00fcnse dezenfektan sol\u00fcsyon i\u00e7eren alanlarda bekletin ve terliksiz havuz kenar\u0131nda dola\u015fmay\u0131n. Terliklerinizi de s\u0131k s\u0131k dezenfekte edin.\r\n