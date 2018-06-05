Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti

Hawaii Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Janet Snyder, bir ay \u00f6nce faaliyete ge\u00e7en Kilauea Yanarda\u011f\u0131'ndan p\u00fcsk\u00fcren lavlar\u0131n 117 evi k\u00fcl etti\u011fini belirtti.\r\n,Lavlar nedeniyle \u015fimdiye kadar yok olan ev say\u0131s\u0131 cuma g\u00fcn\u00fc 87 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Snyder, ne kadar evin tehdit alt\u0131nda oldu\u011fuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n,Yanarda\u011f\u0131n faaliyete ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan Puna b\u00f6lgesinden binlerce ki\u015fi tahliye edildi.\r\n,Uzmanlar, Kilauea Yanarda\u011f\u0131'ndan p\u00fcsk\u00fcren lavlar\u0131n toplamda 20 kilometrekarelik alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Son bir haftad\u0131r yanarda\u011fdaki patlamalar\u0131n artmas\u0131 ve p\u00fcsk\u00fcren lav\u0131n ak\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n fazla olmas\u0131 nedeniyle yetkililer, halka evlerini terk etmelere uyar\u0131s\u0131nda bulundu. Polis, y\u00f6re halk\u0131na "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklan\u0131rs\u0131n\u0131z." duyurusu yapt\u0131.,B\u00f6lgede irili ufakl\u0131 depremler de meydana geliyor.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en aktif volkanlar\u0131ndan Kilauea Yanarda\u011f\u0131'nda 1983 y\u0131l\u0131ndan bu yana patlamalar oluyor.,.