Hawaii'de lavlar evleri yutarak ilerliyor

O evleri havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen ekipler, deh\u015fetin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Sokaklarda ilerleyen lavlar \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kan her\u015feyi adeta yutarken, b\u00f6lgedeki onlarca ev kullan\u0131lamaz hale geldi.\r\n,Lavlar nedeniyle baz\u0131 yollar ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. B\u00f6lgeden tahliyeler s\u00fcr\u00fcyor. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, g\u00fcvenli b\u00f6lgede olu\u015fturulan iki s\u0131\u011f\u0131na\u011fa yerle\u015ftiriliyor.\r\n,Ay ba\u015f\u0131nda faaliyete ge\u00e7en ABD'deki Kilau Yanarda\u011f\u0131'ndaki hareketlilik devam ediyor. Aradan ge\u00e7en iki haftaya ra\u011fmen so\u011fuman\u0131n ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131 adada, so\u011fuman\u0131n aksine kaynamalar artarak devam ediyor.\r\n,Hawaii iki hafta \u00f6nce de 6.9 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde depremle sars\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. B\u00f6lgedeki son 40 y\u0131l\u0131n en \u015fiddetli depremi Kilau Yanarda\u011f\u0131'n\u0131 faaliyete ge\u00e7irmi\u015fti. Kasabaya inen lavlar nedeniyle b\u00f6lgeden yakla\u015f\u0131k iki bin ki\u015fi tahliye edildi. Yanarda\u011f\u0131n bir s\u00fcre daha lav p\u00fcsk\u00fcrtmesi bekleniyor.,\u00c7evrede olu\u015fan \u00e7atlaklardan lavlar, her yerden p\u00fcsk\u00fcrmeye ba\u015flarken, ana volkandaki zehirli gaz s\u0131z\u0131nt\u0131lar\u0131 da devam ediyor. Ayr\u0131 kollardan \u00e7\u0131kan lavlar \u00f6n\u00fcne gelen her \u015fey s\u00fcp\u00fcr\u00fcrken, lavlar\u0131n aras\u0131nda kalan onlarca ev yanarak k\u00fcl oldu, kullan\u0131lamaz hale geldi.\r\n,\u0130ki hafta \u00f6nce faaliyete ge\u00e7en ABD'deki Kilau Yanarda\u011f\u0131 lav ve zehirli gaz p\u00fcsk\u00fcrtmeye devam ediyor. Lavlar nedeniyle baz\u0131 yollar ula\u015f\u0131ma kapand\u0131, onlarca ev daha kullan\u0131lmaz hale geldi.\r\n