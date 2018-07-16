Hayati ve Diğerleri final yapıyor | Hayati ve Diğerleri neden final yaptı?

Kanal D'nin k\u0131s\u0131r d\u00f6ng\u00fcye d\u00f6nen dizisi Hayati ve Di\u011ferleri final yap\u0131yor. \r\n,Hayati ve Di\u011ferleri final yap\u0131yor. Hayati ve Di\u011ferleri dizisi ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Kanal D\u2019de yay\u0131nlanm\u0131\u015f ancak reytinglerde ba\u015far\u0131s\u0131z oldu\u011fu i\u00e7in yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,\u0130kircikli birbirinden ilgin\u00e7 olaylarla ilgilenirken trafik \u0131\u015f\u0131klar\u0131nda \u00e7antas\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131ran \u00fcnl\u00fc pop\u00e7u Turgay\u2019\u0131n karakola gelmesi t\u00fcm ekibi heyecanland\u0131r\u0131r. ,Ba\u015fta A\u00e7elya olmak \u00fczere t\u00fcm ekibin \u00f6zel ilgi g\u00f6sterdi\u011fi pop\u00e7u Turgay i\u00e7inde para, son \u00e7ekti\u011fi klip ve yeni \u00e7\u0131kacak alb\u00fcm\u00fcn\u00fcn tek kopyas\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00e7antan\u0131n bir an \u00f6nce bulunmas\u0131n\u0131 isterken ya\u015fanan olaylar Hayati\u2019nin sabr\u0131n\u0131 giderek ta\u015f\u0131rmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Final b\u00f6l\u00fcm\u00fc bu ak\u015fam yay\u0131nland\u0131. ,Yaz sezonunda yeni ba\u015flayan dizilere rakip olarak tekrar \u015fans\u0131n\u0131 demek i\u00e7in yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131. Fakat dizi yine hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frad\u0131. Hayati ve Di\u011ferleri neden final yapt\u0131?\r\n\r\n,Diziyi severek izleyenler Hayati ve Di\u011ferleri neden final yapt\u0131? diye merak i\u00e7indeler. ,Hayati ve Di\u011ferleri ilgili her \u015fey haberimizde.,.