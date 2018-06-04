Hayati Yazıcı gündemi değerlendirdi

AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Hayati Yaz\u0131c\u0131 Habert\u00fcrk TV'de g\u00fcndeme ili\u015fkin sorular\u0131 cevaplad\u0131. Hayati Yaz\u0131c\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131rba\u015flar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"\u0130ttifak d\u00fczenlemesi kabul edilmi\u015f durumda. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Sistemi'nde ittifak do\u011fal bir uzant\u0131. Y\u00fczde 50+1 oy alm\u0131\u015f bir parti yok. Biz buna yakla\u015ft\u0131k ama, bunun \u00fczeri bir oy al\u0131nm\u0131\u015f de\u011fil. Politikalar, bak\u0131\u015flar itibar\u0131 ile yak\u0131nla\u015fan partiler ittifak yapabiliyor. Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n millette kabul g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcyoruz. Millet bunu k\u0131ymetli buluyor.","Bize ula\u015fan veriler itibar\u0131 ile 24 Haziran'da sistemin ilk Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n se\u00e7ilece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde. Milletin bunu ertelemeyece\u011fi, 24 Haziran'da bitirece\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Baz\u0131 ele\u015ftriler olsa da, sand\u0131\u011fa gidince foto\u011fraf\u0131n b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcne bak\u0131yorlar. Se\u00e7im 24 Haziran ak\u015fam\u0131 in\u015fallah tamamlanacak."\r\n,"Biz Meclis'te sorun olmayacak, salt \u00e7o\u011funlu\u011fu a\u015fm\u0131\u015f bir \u00e7o\u011funluk istiyoruz. Parlamanter h\u00fck\u00fbmet modeli \u015f\u00f6yle ya da b\u00f6yle tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. T\u00fcrkiye'de melez bir h\u00fck\u00fbmet modeli var. Bu model ile hamle yapmak kolay olmad\u0131. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi devreye girdi. Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n sadece se\u00e7ilmesi yeterli de\u011fil, bu sistemde uyumlu \u00e7al\u0131\u015facak Meclis de \u00f6nemli.","Buna kat\u0131lm\u0131yorum, sistem kilitlenir demek ileri bir s\u00f6ylem. Sistem kilitlenmez. Biz program\u0131m\u0131zda da vurgu yap\u0131yoruz, g\u00fc\u00e7l\u00fc demokrasi. Demokrasilerde \u00e7are t\u00fckenmez, T\u00fcrkiye o \u00e7areyi \u00fcretir. Uyumlu bir grup daha g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in \u015fart. Olmaz ise de k\u0131yamet kopacak de\u011fil. Meclis'te olan partiler de bu \u00fclkenin d\u00fc\u015fman\u0131 de\u011fil. Reel fakt\u00f6rleri g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduran herkes bunu g\u00f6r\u00fcr."\r\n,"Yeni modelde y\u00fcr\u00fctmenin kanun teklif etme yetkisi yok. Meclis'in g\u00fcndemini bug\u00fcn belirleyen h\u00fck\u00fbmettir. Yeni sistemde Meclis, g\u00fcndemini kendisi belirleyecek. Kanunlar\u0131 teklif etme, yasal d\u00fczenleme haline getirme TBMM'ye ait. Meclis kendi g\u00fcndemine odaklanm\u0131\u015f bir Meclis haline gelecek.","O modelde ne vard\u0131 da icra edilemedi, bu sisteme ge\u00e7ildi. Halk referandumda onaylam\u0131\u015f yoluna devam ediyor. Gelecek nesiller i\u00e7in bir model \u00f6ng\u00f6rd\u00fck, bunun d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131k\u0131lmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil diyemeyiz? 2023 hedeflerine varabilmek i\u00e7in en \u00f6nemli sistem oldu\u011funu \u00f6ng\u00f6rd\u00fck. Bu bir ortak tasarruf modelidir. Bir ihtiya\u00e7 olursa d\u00fczeltecek olan Meclis ve millettir. B\u00f6yle bir \u015feye \u015fu an ihtiya\u00e7 yok. Dinamik bir partiyiz. Bug\u00fcn i\u00e7in en uygun model budur. Hamleci bir modeldir. Bizim \u00e7ok kapsay\u0131c\u0131 bir siyaset tarz\u0131m\u0131z var.","Bedelli askerlik konusu may\u0131nl\u0131 bir tarla gibi. 5 milyonu a\u015fk\u0131n beklentisi oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Askerlik \u00e7a\u011f\u0131 gelip de, yapamam\u0131\u015f olan var. Bir k\u0131s\u0131mda da i\u015fini g\u00fcc\u00fcn\u00fc b\u0131rak\u0131p gitmek istemeyenler var. \u015eehitlerimizin oldu\u011fu ortamda d\u00fczenleme yapmak kolay g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor.","T\u00fcrkiye'nin en \u00f6nemli projesi 16 Nisan referandumu ile yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklik. Bunun ikinci a\u015famas\u0131 uyum, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famas\u0131 24 Haziran se\u00e7imleri. Sahip oldu\u011fumuz projenin icras\u0131nda ittifak devam etmeli, iste\u011fimiz bu y\u00f6nde. Af konusunu g\u00f6rm\u00fcyor de\u011filiz, b\u00f6yle bir reel ortam \u015fu anda yok."