Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

2015 y\u0131l\u0131nda savc\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan fadesi al\u0131nan Dr. Mustafa Eraslan, e\u015finin iddialar\u0131n\u0131 do\u011frulay\u0131p iki ki\u015finin sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frayarak aya\u011f\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. 2014 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan soru\u015fturma 2016 y\u0131l\u0131nda davaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Bak\u0131rk\u00f6y Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan Haydar Ba\u015f, L\u00fctfullah \u00d6nder ve Mustafa Eraslan'\u0131 darp etti\u011fi iddia edilen Ma\u015fallah Tarhan'\u0131n da aralar\u0131nda bulundu\u011fu 11 ki\u015fi hakk\u0131nda, \u201cNitelikli ya\u011fma" ve \u201cA\u00e7\u0131\u011fa at\u0131lan imzan\u0131n k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131" su\u00e7lar\u0131ndan dava a\u00e7\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Bak\u0131rk\u00f6y 15. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi, 14 Aral\u0131k 2016 tarihinde ilk duru\u015fmay\u0131 yapt\u0131. Bu duru\u015fmaya kat\u0131lan Haydar Ba\u015f, maddi durumu k\u00f6t\u00fcle\u015fen \u015fikayet\u00e7i Mustafa Eraslan'a bor\u00e7 para verdi\u011fini savunarak, \u201cMustafa Eraslan'\u0131n teklifi ile ortakl\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00f6z konusu oldu. Kendisine 20 milyon dolar vermek suretiyle destek oldum. 5 milyon dolar\u0131n\u0131 bana o y\u0131l i\u00e7inde \u00f6dedi. Kayseri'de fabrika kurduk, 30 milyon lira destek \u00e7\u0131kt\u0131k. Daha sonra bana \u00f6demelerde aksakl\u0131k oldu\u011funu fark ettim. Birinci s\u0131n\u0131f malzeme kullanmak yerine 4-5. s\u0131n\u0131f malzeme kulland\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in pazarlamas\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlad\u0131m. 2010 y\u0131l\u0131nda 1'er milyonluk 20 adet dolar senedi ald\u0131m. Bunlardan 5'i \u00f6denmesi nedeni ile iade edildi. Borcunu \u00f6demeyince tasarrufun iptali davas\u0131 a\u00e7t\u0131m" dedi.,Ba\u015f, \u201cBen 14 y\u0131l boyunca bir siyasi partinin genel ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015f bir ilim adam\u0131y\u0131m. Benim b\u00f6yle i\u015flerle ne gibi bir i\u015fim olabilir" dedi. San\u0131k Avukat L\u00fctfullah \u00d6nder de Eraslan'\u0131n uzun y\u0131llar avukatl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, di\u011fer san\u0131k Haydar Ba\u015f'\u0131n talebi ile \u015fikayet\u00e7ilerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, zorla senet ald\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki su\u00e7lamay\u0131 kabul etmedi. \r\n\r\n,Ayn\u0131 duru\u015fmada s\u00f6z alan m\u00fc\u015fteki Mustafa Eraslan ise Haydar Ba\u015f'\u0131n iddialar\u0131n\u0131 yalanlad\u0131. Eraslan, \u201cL\u00fctfullah \u00d6nder bunlar birer imtihand\u0131r, zaten size geri verilecektir. Ben de zekat\u0131m\u0131zdan olsun mant\u0131\u011f\u0131 ile ses \u00e7\u0131karmad\u0131m. Daha sonra bana 30 milyon ceza kestiler. Bize kesilmi\u015f ceza mahiyetinde bu senetleri bizden ald\u0131lar. Benim bald\u0131z\u0131mla haber g\u00f6nderdiler e\u015fime, 'bak senin kocan\u0131 \u00f6ld\u00fcrecekler, hocam bunu engelliyor' mahiyetinde c\u00fcmleler s\u00f6ylemi\u015fler. Bu nedenle bu senetleri imzalad\u0131k" dedi. \r\n\r\n,S\u00f6z alan m\u00fc\u015fteki Meral Eraslan da, \u00fczerinde olu\u015fan manevi bask\u0131 nedeni ile davaya konu senetleri imzalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBir g\u00fcn Haydar Ba\u015f'\u0131n veya e\u015finin telefonundan bizzat arand\u0131m. Bir \u00e7ocu\u011fun \u00f6ld\u00fc, di\u011ferlerinin de \u00f6lmesini istiyorsun gibi s\u00f6zlerle tehdit edildim. Haydar Ba\u015f'\u0131n d\u00fcn\u00fcr\u00fc olan ablam taraf\u0131ndan davet edildim. Aram\u0131zda ge\u00e7en konu\u015fmada bana 'Kocana s\u00f6yle bu paray\u0131 \u00f6desin, yoksa cemaat onu \u00f6ld\u00fcrecek, hocam onu tutuyor' dendi" iddias\u0131nda bulundu. \r\nTan\u0131k olarak dinlenen Mustafa ve Meral Eraslan'\u0131n k\u0131z\u0131 Fatma Zehra Eraslan, ise Haydar Ba\u015f'\u0131n babas\u0131n\u0131 \u00f6l\u00fcmle tehdit etti\u011fi iddias\u0131nda bulundu. ,16 Temmuz 2018 tarihinde yap\u0131lan 8. duru\u015fmada s\u00f6z alan m\u00fc\u015fteki Meral Eraslan, \u201cCemaat yap\u0131lanmas\u0131 i\u00e7erisinde \u015fah\u0131slara zorla yard\u0131m etmesi talep ediliyor. Bizde bask\u0131 ve korku nedeniyle senetleri imzalad\u0131k ve bu nedenle borca itiraz etmedik. Cemaat yap\u0131lanmas\u0131 i\u00e7erisinde s\u00f6m\u00fcr\u00fclen sadece biz de\u011filiz. Bu yap\u0131lanma i\u00e7erisinde bizler gibi ba\u015fkalar\u0131na da senetler imzalat\u0131l\u0131yor. Mahkemenin verece\u011fi karar bizim gibi iradesi ipotek alt\u0131na al\u0131nan bir \u00e7ok ki\u015fi i\u00e7in emsal olacak niteliktedir. Ben bir hekimim. Bu \u015fah\u0131slarla ticari ili\u015fkim yoktur. Bu senetleri ni\u00e7in bende alm\u0131\u015flar, bunu a\u00e7\u0131klayam\u0131yorlar. \u015eikayetim devam ediyor. San\u0131klar\u0131n cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ediyorum" dedi.\r\n\r\n,Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Ercan Altuncu esas hakk\u0131ndaki m\u00fctalaas\u0131n\u0131 sundu. M\u00fctalaada, san\u0131k Haydar Ba\u015f'\u0131n liderli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 cemaat yap\u0131lanmas