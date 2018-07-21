Hayranları şokta! İddialı dizi yayından kaldırıldı

Yaz ekran\u0131n\u0131n ilk kaybeden dizisi belli oldu!\r\n,ATV\u2019nin iddial\u0131 dizisi yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131\r\n,ATV\u2019nin \u00e7ok iddial\u0131 ba\u015flayan dizisinden veda haberi geldi!\r\n,Atv ekranlar\u0131nda yaz aylar\u0131 i\u00e7in planlanan Kocaman Ailem dizisi, iddial\u0131 bir \u015fekilde yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Levent \u00dclgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, \u00c7a\u011fla Demir, \u00d6zge \u00d6zder ve \u00d6zlem T\u00fcrkad gibi ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncular\u0131 b\u00fcnyesinde bar\u0131nd\u0131ran dizi, ne yaz\u0131k ki beklentilerin \u00e7ok alt\u0131nda kald\u0131.\r\n,8 b\u00f6l\u00fcm ekranda kalabilen Kocaman Ailem, reytinglerinin d\u00fc\u015f\u00fck gelmesi ve haftalar ge\u00e7mesine kar\u015f\u0131n bir t\u00fcrl\u00fc d\u00fczelme olmamas\u0131 nedeniyle yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz b\u00f6l\u00fcm de Demir karakterine hayat veren Aksel Bonfil\u2019in diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n,ATV\u2019nin per\u015fembe ak\u015famlar\u0131 izleyici ile bulu\u015fan dizisinde final karar\u0131 izleyicileri \u00fczd\u00fc.\r\n,Dizi, g\u00fc\u00e7l\u00fc oyuncu kadrosu ve e\u011flenceli hik\u00e2yesiyle dikkat \u00e7ekmi\u015fti.\r\n,Levent \u00dclgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, \u00c7a\u011fla Demir, \u00d6zge \u00d6zder ve \u00d6zlem T\u00fcrkad gibi \u00fcnl\u00fc isimleri bulu\u015fturan dizi, beklenen reyting rakamlar\u0131na ula\u015famad\u0131.\r\n,.