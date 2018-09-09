Hayranları şokta! Sevilen dizi final yapıyor

Yaz sezonunun iddial\u0131 yap\u0131mlar\u0131ndan olan diziden hayranlar\u0131n\u0131 \u015foke eden haber geldi!,Sevilen dizi i\u00e7in final karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,Show TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Meleklerin A\u015fk\u0131 dizisi final yap\u0131yor.,Ba\u015frollerinde G\u00fclper \u00d6zdemir, Berkay Hardal ve Oya Ba\u015far'\u0131n bulundu\u011fu yap\u0131m, beklenen reyting oranlar\u0131na ula\u015famam\u0131\u015ft\u0131.,Erkenci Ku\u015f dizisi kadar b\u00fcy\u00fck bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapamayan dizide final karar\u0131 al\u0131nd\u0131.,Per\u015fembe g\u00fcnleri yay\u0131nlanan dizinin, sezon dizileriyle rekabet edebilecek durumda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmesi, final karar\u0131 al\u0131nmas\u0131na sebep oldu.,Vatan Gazetesi tv ele\u015ftirmeni Oya Do\u011fan, dizinin vedas\u0131yla ilgili geli\u015fmeleri k\u00f6\u015fesinde yazd\u0131:,Ba\u015frollerini Oya Ba\u015far, G\u00fclper \u00d6zdemir, Berkay Hardal, Didem Bal\u00e7\u0131n ve Toygan Avano\u011flu\u2019nun ba\u015frollerini oynad\u0131\u011f\u0131, Show TV\u2019de ekrana gelen Meleklerin A\u015fk\u0131 bu yaz ba\u015flam\u0131\u015f ve seyircisiyle bulu\u015fmu\u015ftu. , Bir huzurevinde b\u00fcy\u00fcyen Ya\u011fmur\u2019un Melek\u2019e olan a\u015fk\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 diziden maalesef olumsuz haber geldi.,\u0130lki; ilk kez kad\u0131n\u0131n daha g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fu, erke\u011fin kad\u0131n\u0131n pe\u015finden ko\u015ftu\u011fu bir romantik komedi izledik. ,\u0130kincisi ise Necmettin karakterine hayat veren Toygan Avano\u011flu olacak. Meleklerin A\u015fk\u0131 dizisinde \u00e7al\u0131\u015fan herkesin eline, eme\u011fine, duygusuna sa\u011fl\u0131k!\u201d,Yani 20 Eyl\u00fcl Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekrana gelecek. Benim bu dizide akl\u0131mda iki \u015fey kalacak.,Eyl\u00fcl sezonunun a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte kanal ve yap\u0131mc\u0131n\u0131n ortak karar\u0131yla Meleklerin A\u015fk\u0131 11\u2019inci b\u00f6l\u00fcmde final yap\u0131yor.