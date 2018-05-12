Hayranları şokta! Sevilen dizinin final tarihi öne çekildi

Kanal D dizilerin fi\u015fini bir bir \u00e7ekiyor,Final tarihi netle\u015fen bir diziye erken final yapt\u0131racaklar.,Kanal D'nin D Production imzal\u0131 dizisi, ilk b\u00f6l\u00fcmlerinde beklentinin alt\u0131nda reyting alm\u0131\u015f ama zaman i\u00e7inde seyircisini art\u0131r\u0131p yay\u0131ndan kalkma tehlikesini atlatm\u0131\u015ft\u0131. ,Geni\u015f bir fan kitlesine sahip olan "Siyah Beyaz A\u015fk"\u0131n 33. b\u00f6l\u00fcmle bitece\u011fi konu\u015fuluyordu,Ancak son gelen habere g\u00f6re pazartesi ak\u015famlar\u0131 ekrana gelen projenin final tarihi \u00f6ne \u00e7ekildi. ,Birbirine z\u0131t karakterlere sahip olan bir \u00e7iftin a\u015fk hik\u00e2yesini ekrana ta\u015f\u0131yan dizinin 32. b\u00f6l\u00fcmde bitirilece\u011fi ekibe bildirildi.,.