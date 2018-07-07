Hayranları şokta! Ünlü isim evinde ölü bulundu

\u00d6l\u00fcm nedeni ile ilgili ise bilgi verilmedi.\r\nStan Lee, Spider-Man\u2019i olu\u015ftururken Jack Kirby\u2019nin yakla\u015f\u0131m\u0131ndan memnun olmay\u0131nca, projeyi Ditko ile \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015f ve Spider-Man\u2019in klasik kost\u00fcm\u00fcn\u00fcn tasar\u0131m\u0131 Ditko\u2019nun elinden \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n\r\n,1962 y\u0131l\u0131nda yay\u0131mlanan Amazing Fantasy#15 ile tan\u0131t\u0131lan Spider-Man beklenmedik bir ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015f ve 1963\u2019te Amazing Spider-Man serisinin yay\u0131m\u0131na ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r. \r\n,\u00dcnl\u00fc isim evinde \u00f6l\u00fc bulundu,Ard\u0131ndan ikili Strange Tales#110\u2019da Doctor Strange\u2019i olu\u015fturmu\u015ftur.,\u00dcnl\u00fc \u00e7izgi roman yazar\u0131 Stan Lee ile beraber Spider-Man ve Doctor Strange\u2019i olu\u015fturan efsanevi \u00e7izgi roman sanat\u00e7\u0131s\u0131 Steve Ditko, 90 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,OnurAkayMedya\u2019da yer alan habere g\u00f6re; New York Polisi \u00fcnl\u00fc \u00e7izgi roman sanat\u00e7\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ile ilgili d\u00fcn bilgi verdi ve Ditko\u2019nun 29 Haziran g\u00fcn\u00fc evinde \u00f6l\u00fc bulundu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.