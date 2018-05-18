Hazreti Ömer adaletiyle devam

AK Parti\u2019de milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu yapan isimler \u00fczerinde titiz bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki \u00fcst kurulun tek tek de\u011ferlendirdi\u011fi aday adaylar\u0131na y\u00f6nelik \u2018Milletle irtibat\u0131 olan, \u00e7al\u0131\u015fan, \u00fcreten ve i\u015f yapan\u2019 kriterler g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde tutuluyor. ,Erdo\u011fan\u2019\u0131n, baz\u0131 kurmaylar\u0131 ile yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede de listelere ili\u015fkin, \u201cMilletle irtibat\u0131 olan, \u00e7al\u0131\u015fan, \u00fcreten, i\u015f yapan, kad\u0131nlar\u0131n ve gen\u00e7lerin de temsil edildi\u011fi adaylar\u0131m\u0131z olmal\u0131. Her milletvekilimiz bulundu\u011fu \u015fehrin Hazreti \u00d6mer\u2019i olmal\u0131. ,Adil, \u00e7al\u0131\u015fkan ve d\u00fcr\u00fcst olmal\u0131. Buradan hareketle hedefimiz, \u015fehirlerin \u00d6merlerini bulmak\u201d de\u011ferlendirmesini yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,AK Parti kurmaylar\u0131, yeni d\u00f6nemde Meclis\u2019in \u00e7ok daha \u00f6nemli bir konuma gelece\u011fi, bu nedenle 600 ki\u015filik listedeki her bir aday\u0131n \u2018k\u0131l\u0131 k\u0131rk yaracak\u2019 \u015fekilde de\u011ferlendirildi\u011fini ve hedeflerinin en iddial\u0131 listeyi ortaya \u00e7\u0131karmak oldu\u011funu dile getirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, AK Parti Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 koltu\u011funa oturduktan sonra \u201c\u0130l ve il\u00e7elerimizde yeni \u00d6merler bulaca\u011f\u0131z\u201d diyerek partide yenilenme ve de\u011fi\u015fim s\u00fcrecini ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. ,Erdo\u011fan, parti te\u015fkilatlar\u0131ndaki de\u011fi\u015fim s\u00fcreci ile ilgili verdi\u011fi mesajlarda, g\u00f6reve getirecekleri isimleri anlat\u0131rken, \u201cYani listeler a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131 zaman halk \u015funu g\u00f6rmeli, bilmeli, \u2018Filanca m\u0131? Onun oldu\u011fu yerde kim bulunmaz, seve seve ben de orada olurum\u2019 demeli ama \u00f6yle bir isim olur ki \u2018Filanca m\u0131? Bunu da nereden buldun?\u2019 bunu dedirtmemek laz\u0131m. Burada \u00e7ok dikkatli olaca\u011f\u0131z\u201d demi\u015fti. ,AK Parti kurmaylar\u0131, Erdo\u011fan\u2019\u0131n milletvekili listeleri ile ilgili olarak da ayn\u0131 \u00e7er\u00e7evede hareket etti\u011fini belirtiyor.,\u00d6te yandan; \u00fcst kurulun yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde baz\u0131 b\u00fcy\u00fck\u015fehirler hari\u00e7 olmak \u00fczere, \u00e7ok say\u0131da ilin aday listesinin ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. AK Parti kulislerinde, Ankara, \u0130zmir, \u0130stanbul, Antalya ile G\u00fcneydo\u011fu ve Do\u011fu illerinin adaylar\u0131 ile ilgili ayr\u0131 bir de\u011ferlendirme yap\u0131laca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. (Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU)