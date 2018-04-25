HDP'den Abdullah Gül açıklaması

HDP'den Abdullah G\u00fcl a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli, 'Abdullah G\u00fcl'\u00fcn aday olmas\u0131' sorusuna cevap verdi.\r\n,Temelli \u201c\u0130lk turda herkes kendi aday\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmal\u0131. G\u00fc\u00e7l\u00fc adaylarla ikinci turun kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131r. ,Muhalefet kanad\u0131nda bir adayda uzla\u015f\u0131labilir\u201d dedi. ,T\u00fcm partiler ikinci turu dikkate alarak aday\u0131n\u0131 belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmal\u0131\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ama sayg\u0131n bir siyaset\u00e7i, de\u011ferlendirilebilir. Biz bir temas g\u00f6rmedik. Biz kendi aday\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7\u0131kartaca\u011f\u0131z. ,Temelli, \u201cAbdullah G\u00fcl\u2019e oy verir misiniz?\u201d sorusuna, \u201cBizim g\u00fcndemimize d\u00fc\u015fm\u00fcyor. \r\n,Adaylar havuzu olu\u015fturduk. 3 May\u0131s g\u00fcn\u00fc aday\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131klanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirta\u015f da var\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n,HDP\u2019nin Ak\u015fener\u2019e destek olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren Temelli, \u201cTaban oy vermez.