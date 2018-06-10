HDP'den güldüren çıkış

Her f\u0131rsatta ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'ya s\u0131rtlar\u0131n\u0131 dayad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen HDP, 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi farkl\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015flar yaparak oy toplama gayreti i\u00e7erisine girdi.,B\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'y\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc olarak g\u00f6rmeyen, s\u0131rtlar\u0131n\u0131 PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayayan HDP'den se\u00e7mene \u015firin g\u00f6r\u00fcnmek i\u00e7in \u00e7ok farkl\u0131 y\u00f6nde bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n,D\u00fcn HDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli, Konya'da d\u00fczenlenen iftarda konu\u015ftu.\r\n\r\n,16 y\u0131l sonra T\u00fcrkiye'nin geldi\u011fi noktay\u0131, mega projeleri, yat\u0131r\u0131mlar\u0131 vs. g\u00f6rmezden gelerek \u00fclkenin durumunu i\u00e7ine sindiremedi\u011fini s\u00f6yleyen Temelli; hendekleri, \u00f6z y\u00f6netimi, sanki kendi partisi istememi\u015f gibi h\u00fck\u00fcmetin \u00fclkeyi b\u00f6lmek istedi\u011fini ifade ederek, T\u00fcrkiye'yi b\u00f6ld\u00fcrmeyeceklerini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Temelli'nin "\u00fclkeyi b\u00f6ld\u00fcrmeyece\u011fiz" \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n Kandil taraf\u0131ndan nas\u0131l bir tepkiyle kar\u015f\u0131lanaca\u011f\u0131 ise merak konusu oldu.,.,A\u00e7\u0131klama E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli'den geldi.